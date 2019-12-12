Сирия надеется возобновить экспорт изделий из хлопка в Россию

Министр промышленности Сирии Мухаммад Маан Джазбе во время интервью корреспонденту РИА "Новости"

Министр промышленности Сирии Мухаммад Маан Джазбе во время интервью корреспонденту РИА "Новости"

ДАМАСК, 12 дек – РИА Новости, Заман Рамазанов. Сирия надеется возобновить экспорт хлопковой продукции в Россию , технологическая база для этого имеется, заявил в интервью РИА Новости глава министерства Мухаммад Маан Джазбе.

"Раньше Сирия экспортировала в Россию ткани, несколько заводов в Алеппо поставляли России одежду, простыни", - рассказал Джазбе.

По словам министра, Сирия славится своим производством различных качественных тканей – как хлопковых, так и смешанных, - и ковров.

Министр отметил, что когда-то Сирия поставляла ковры своего производства даже в "королевские дворцы" Великобритании.

"Конечно", - заявил министр в ответ на вопрос, надеется ли САР возобновить экспорт продукции в РФ.

"У Сирии есть хорошая технологическая база для производства тканей. Мы развиваем производство хлопка для увеличения длины волокна, чтобы оно приблизилось к длине волокна египетского хлопка", - пояснил министр.

Он отметил, что до начала войны в стране качество хлопка в Сирии было близко к конкурентам из Египта, Пакистана и других стран, однако теперь в результате действий террористов уничтожены многие хлопковые поля и производства.

"Мы уже начали экспорт некоторых тканей в соседние страны", - отметил Джазбе.

По данным министерства сельского хозяйства Сирии, общая площадь засеянных хлопком полей в САР составляет 34 тысячи гектар, ожидается, что в этом году будет собрано около 95 тысяч тонн хлопка. Значительная часть хлопковых полей расположена на северо-востоке Сирии в провинциях Хасеке и Ракка.