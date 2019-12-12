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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-12T12:49+0300
https://ria.ru/20191212/1562308582.html
Сирия надеется возобновить экспорт изделий из хлопка в Россию
https://cdn23.img.ria.ru/images/156228/30/1562283060_0:53:2722:1584_1036x0_80_0_0_2b9b6dcb287c5b38c883589d9341f798.jpg
РИА Новости

Сирия надеется возобновить экспорт изделий из хлопка в Россию

12:49 12.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМинистр промышленности Сирии Мухаммад Маан Джазбе во время интервью корреспонденту РИА "Новости"
Министр промышленности Сирии Мухаммад Маан Джазбе во время интервью корреспонденту РИА Новости
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Министр промышленности Сирии Мухаммад Маан Джазбе во время интервью корреспонденту РИА "Новости"
ДАМАСК, 12 дек – РИА Новости, Заман Рамазанов. Сирия надеется возобновить экспорт хлопковой продукции в Россию, технологическая база для этого имеется, заявил в интервью РИА Новости глава министерства Мухаммад Маан Джазбе.
"Раньше Сирия экспортировала в Россию ткани, несколько заводов в Алеппо поставляли России одежду, простыни", - рассказал Джазбе.
По словам министра, Сирия славится своим производством различных качественных тканей – как хлопковых, так и смешанных, - и ковров.
Министр отметил, что когда-то Сирия поставляла ковры своего производства даже в "королевские дворцы" Великобритании.
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"Конечно", - заявил министр в ответ на вопрос, надеется ли САР возобновить экспорт продукции в РФ.
"У Сирии есть хорошая технологическая база для производства тканей. Мы развиваем производство хлопка для увеличения длины волокна, чтобы оно приблизилось к длине волокна египетского хлопка", - пояснил министр.
Он отметил, что до начала войны в стране качество хлопка в Сирии было близко к конкурентам из Египта, Пакистана и других стран, однако теперь в результате действий террористов уничтожены многие хлопковые поля и производства.
"Мы уже начали экспорт некоторых тканей в соседние страны", - отметил Джазбе.
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По данным министерства сельского хозяйства Сирии, общая площадь засеянных хлопком полей в САР составляет 34 тысячи гектар, ожидается, что в этом году будет собрано около 95 тысяч тонн хлопка. Значительная часть хлопковых полей расположена на северо-востоке Сирии в провинциях Хасеке и Ракка.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.
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