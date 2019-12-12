Путин приехал на церемонию прощания с Лужковым

Президент РФ В. Путин на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя

Президент РФ В. Путин на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал на церемонию прощания с экс-мэром Москвы Президент РФ Владимир Путин приехал на церемонию прощания с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым , которая проходит в храме Христа Спасителя.

Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 годы, скончался во вторник на 84-м году жизни. Причиной стала сильная аллергическая реакция, возникшая во время плановой операции в Мюнхене.

Отпевание бывшего столичного градоначальника провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Церемония прощания продлится до 14.00. При этом храм открыт для желающих проститься с Лужковым с 7:00.

После этого экс-мэр Москвы будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с писателем Сергеем Михалковым, актрисой Татьяной Самойловой и певицей Людмилой Зыкиной. Похороны начнутся в 15.30.