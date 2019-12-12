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В Мурманске эвакуировали работников с горящего "Адмирала Кузнецова"
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РИА Новости

В Мурманске эвакуировали работников с горящего "Адмирала Кузнецова"

12:47 12.12.2019
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© РИА Новости / Павел ЛьвовТяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
© РИА Новости / Павел Львов
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Все работники, выполнявшие ремонт авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", на котором в настоящее время тушат пожар, эвакуированы, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации.
Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали в результате возгорания на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который находится на ремонте в доке в Мурманске.
"При проведении огневых работ в первом энергоотсеке крейсера "Адмирал Кузнецов" в трюме отсека произошло возгорание. В настоящее время ликвидацией возгорания заняты пожарные расчеты. Работники, выполнявшие работы на борту корабля, эвакуированы. На текущий момент сведений о пострадавших нет. Информация уточняется", - сообщили в ОСК.
Как сообщил руководитель пресс-службы Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев, пожар произошел в ходе сварочных работ в трюме первого энергоблока.
Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов»
18 ноября 2016, 17:13
Характеристики "Адмирала Кузнецова" и маршрут следования к берегам СирииАвианосец "Адмирал Кузнецов" во главе группы кораблей Северного флота выполняет задачи в Средиземном море у берегов Сирии. Характеристики тяжелого авианесущего ракетного крейсера и маршрут продвижения группировки МВС России к берегам Сирии - в инфографике Ria.ru.
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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"Евгений ГладышевЗвездочкаОбъединенная судостроительная корпорацияМоскваМурманскПроисшествия
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