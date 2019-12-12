В Мурманске эвакуировали работников с горящего "Адмирала Кузнецова"

"При проведении огневых работ в первом энергоотсеке крейсера "Адмирал Кузнецов" в трюме отсека произошло возгорание. В настоящее время ликвидацией возгорания заняты пожарные расчеты. Работники, выполнявшие работы на борту корабля, эвакуированы. На текущий момент сведений о пострадавших нет. Информация уточняется", - сообщили в ОСК.