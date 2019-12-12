Сбербанк вошел в состав учредителей Сколтеха

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сбербанк стал одним из учредителей Сколковского института науки и технологий ( Сколтех ), сообщили в пресс-службе института.

"Сбербанк становится одним из учредителей Сколковского института науки и технологий (Сколтех) – ознаменовывает новый этап стратегического партнерства между Сбербанком и Сколтехом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стратегические партнеры проведут переговоры, чтобы определить новый формат отношений и дальнейшие шаги по развитию сотрудничества.

"На сегодняшний день Сбербанк, без сомнения, является самой технологически развитой компанией России с колоссальными планами развития и реальной возможностью их осуществления. Мы продолжаем работать вместе, и для Сбербанка его вхождение в состав учредителей – это естественное развитие истории наших отношений. Особенно важна для нас способность Сбербанка быть якорным работодателем для очень большой части наших выпускников – будущей научно-технологической элиты нашей страны", - прокомментировал ректор Сколтеха Александр Кулешов.

Глава банка Герман Греф отметил, что для Сбербанка очень важно сотрудничество со Сколтехом. "Успех нашей страны в будущем будут определять хорошо подготовленные кадры, которые смогут выдерживать растущую конкуренцию в технологическом пространстве. Сколковский институт науки и технологий одно из немногих учебных заведений, на которое мы можем рассчитывать, как на источник классных специалистов", - приводятся его слова в сообщении.