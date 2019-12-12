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Сбербанк вошел в состав учредителей Сколтеха
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РИА Новости

Сбербанк вошел в состав учредителей Сколтеха

13:12 12.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотип Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сбербанк стал одним из учредителей Сколковского института науки и технологий (Сколтех), сообщили в пресс-службе института.
"Сбербанк становится одним из учредителей Сколковского института науки и технологий (Сколтех) – ознаменовывает новый этап стратегического партнерства между Сбербанком и Сколтехом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стратегические партнеры проведут переговоры, чтобы определить новый формат отношений и дальнейшие шаги по развитию сотрудничества.
"На сегодняшний день Сбербанк, без сомнения, является самой технологически развитой компанией России с колоссальными планами развития и реальной возможностью их осуществления. Мы продолжаем работать вместе, и для Сбербанка его вхождение в состав учредителей – это естественное развитие истории наших отношений. Особенно важна для нас способность Сбербанка быть якорным работодателем для очень большой части наших выпускников – будущей научно-технологической элиты нашей страны", - прокомментировал ректор Сколтеха Александр Кулешов.
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Глава банка Герман Греф отметил, что для Сбербанка очень важно сотрудничество со Сколтехом. "Успех нашей страны в будущем будут определять хорошо подготовленные кадры, которые смогут выдерживать растущую конкуренцию в технологическом пространстве. Сколковский институт науки и технологий одно из немногих учебных заведений, на которое мы можем рассчитывать, как на источник классных специалистов", - приводятся его слова в сообщении.
В мае Сбербанк и Сколтех подписали соглашение о стратегическом партнерстве для реализации совместных образовательных и научно-исследовательских проектов. В рамках соглашения для студентов и аспирантов Сколтеха будет разработан ряд учебных курсов по развитию дополнительных навыков, например, эмоционального интеллекта и дизайн-мышления. Для студентов и преподавателей Сколтеха будет создана возможность участия в прикладных научно-исследовательских проектах Сбербанка. Кроме того, Сбербанк назначит лучшим студентам Сколтеха именные стипендии.
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Сколковский институт науки и технологийСбербанк РоссииГерман ГрефРоссияОбщество
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