Пресс-конференция о проведении XVIII Ассамблеи "Здоровая Москва"

Участники:
- министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей ХРИПУН;
- старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково" Кирилл КАЕМ.
XVIII Ассамблея "Здоровая Москва" пройдет в период с 16 по 19 января 2020 года на площадке 75-го павильона ВДНХ. Ассамблея – главное событие года в сфере столичного здравоохранения и основная площадка для обсуждения цифровизации здравоохранения, новых форм организации медицинской помощи, превентивной медицины и других важных вопросов. Программа Ассамблеи включает в себя более 90 дискуссий и экспертных сессий по всем направлениям современной медицины, 8 открытых лекций с известными мировыми специалистами. В качестве спикеров выступят около 200 экспертов из Великобритании, Германии, Дании, Кореи, Нидерландов, США, Швеции и других стран. Ключевые направления работы: медицина больших городов, борьба с онкологическими заболеваниями (технологичное лечение, упрощенная логистика, информационная прозрачность), цифровизация. Впервые в этом году принять участие в мероприятии смогут все жители города.
Каков уровень развития инновационных медицинских технологий в Москве? Какая программа подготовлена для неспециалистов?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей ХРИПУН;
- старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково" Кирилл КАЕМ.
XVIII Ассамблея "Здоровая Москва" пройдет в период с 16 по 19 января 2020 года на площадке 75-го павильона ВДНХ. Ассамблея – главное событие года в сфере столичного здравоохранения и основная площадка для обсуждения цифровизации здравоохранения, новых форм организации медицинской помощи, превентивной медицины и других важных вопросов. Программа Ассамблеи включает в себя более 90 дискуссий и экспертных сессий по всем направлениям современной медицины, 8 открытых лекций с известными мировыми специалистами. В качестве спикеров выступят около 200 экспертов из Великобритании, Германии, Дании, Кореи, Нидерландов, США, Швеции и других стран. Ключевые направления работы: медицина больших городов, борьба с онкологическими заболеваниями (технологичное лечение, упрощенная логистика, информационная прозрачность), цифровизация. Впервые в этом году принять участие в мероприятии смогут все жители города.
Каков уровень развития инновационных медицинских технологий в Москве? Какая программа подготовлена для неспециалистов?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/