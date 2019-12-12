Брифинг о развитии Московского метрополитена

Участники:
- главный инженер Института генплана Москвы Михаил КРЕСТМЕЙН;
- заместитель генерального директора по проектированию АО "Мосинжпроект" Рустам ЧЕРКЕСОВ.
В ходе мероприятия будут рассмотрены детали строительства новых радиальных линий метро: Коммунарской, Рублево-Архангельской и Бирюлевской. Эксперты расскажут о трассировке веток, градостроительном эффекте, инновационных технологиях проходки тоннелей, безопасности и мониторинге строительных работ.
Аккредитация 15:00 12 декабря
Виктория Калугина
Тел: +7 (916) 334-4673
Email: stroi-press@mos.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- главный инженер Института генплана Москвы Михаил КРЕСТМЕЙН;
- заместитель генерального директора по проектированию АО "Мосинжпроект" Рустам ЧЕРКЕСОВ.
В ходе мероприятия будут рассмотрены детали строительства новых радиальных линий метро: Коммунарской, Рублево-Архангельской и Бирюлевской. Эксперты расскажут о трассировке веток, градостроительном эффекте, инновационных технологиях проходки тоннелей, безопасности и мониторинге строительных работ.
Аккредитация 15:00 12 декабря
Виктория Калугина
Тел: +7 (916) 334-4673
Email: stroi-press@mos.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/