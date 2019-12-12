В Белоруссии опровергли данные о серьезном подорожании отдыха в стране

МИНСК, 12 дек – РИА Новости. Информация Ассоциации туроператоров России (АТОР) о подорожании почти в два раза отдыха в санаториях и на курортах Белоруссии недостоверна, заявил РИА Новости в четверг директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Белоруссии Геннадий Болбатовский.

Накануне исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что отдых, в том числе для российских туристов, в санаториях и на курортах Белоруссии за последние два года подорожал, примерно, в два раза.

"Это вообще не достоверная информация. По санаториям такой ситуации нет. Рост по сравнению с прошлым годом по средним ценам составил около пяти процентов в белорусских рублях", — заявил Болбатовский.

При этом он обратил внимание, что и для россиян, и для белорусов как граждан Союзного государства во всех здравницах Белоруссии обеспечено одинаковое ценообразование.

По его словам, колебания могут быть за счет курсовой разницы, но незначительные. "По итогам девяти месяцев стоимость одного койко-дня в стандартном двухместном номере в санаториях Беларуси составила 55 белорусских рублей (26 долларов). В прошлом году эта цифра составляла 51 рубль (24 доллара). По итогам 2019 года ничего существенно не изменится", — заметил Болбатовский.

Он добавил, что сводная статистика по отдыхающим в белорусских здравницах россиянам не ведется, только по каждому из учреждений. Но оценить число туристов из России можно. "В прошлом году у нас было иностранцев около 232 тысяч, около 80 процентов из них – россияне", — констатировал он. По данным официальной статистики, за 2018 год республику посетили более 207 тысяч организованных туристов из России.