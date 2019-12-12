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2019-12-12T17:26+0300
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В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала "Слуга народа"
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала "Слуга народа"

12:40 12.12.2019 (обновлено: 17:26 12.12.2019)
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© Квартал-95 (2015) Владимир Зеленский в фильме "Слуга народа"
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа
© Квартал-95 (2015)
Владимир Зеленский в фильме "Слуга народа". Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента не имеет никакого отношения к решению телеканала ТНТ прекратить показ сериала "Слуга народа".

"И мы здесь в данном случае абсолютно не вмешиваемся и не имеем права вмешиваться в редакционную политику, что они собираются показывать, в каких форматах и так далее. К нам это не имеет никакого отношения", — сказал он журналистам.

Дмитрий Песков
Вчера, 12:32Культура
Путин не станет смотреть сериал "Слуга народа", заявили в Кремле
По его словам, сериал доступен на разных платформах уже давно, здесь нет никакой новости.
На реплику журналиста о том, что из сериала якобы вырезали шутку про Владимира Путина, Песков порекомендовал задавать такие вопросы редакции телеканала. "Это не касается нас абсолютно", — добавил он.
Первые серии сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли показали в эфире ТНТ 11 декабря. По словам гендиректора "Газпром-медиа" Дмитрия Чернышенко, сериал изначально приобретался для платной платформы, а показ первых трех серий был маркетинговым ходом.
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КультураСлуга народа (сериал)Газпром-МедиаТНТ (телеканал)Владимир ЗеленскийДмитрий ПесковРоссияУкраина
Популярные комментарии
Скорее всего Кремль действительно не причём. Сработала самоцензура - руководство канала решило снять сериал с эфира "чтобы чего вдруг не вышло". Смелых то не осталось, одни трусы и лакеи.
12 декабря, 13:25
Будущее Страны
101725057
У нас своих слуг народа хоть отбавляй
12 декабря, 13:15
SSSergey Sergeev
692410119
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