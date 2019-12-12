В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала "Слуга народа"

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента не имеет никакого отношения к решению телеканала ТНТ прекратить показ сериала "Слуга народа".
"И мы здесь в данном случае абсолютно не вмешиваемся и не имеем права вмешиваться в редакционную политику, что они собираются показывать, в каких форматах и так далее. К нам это не имеет никакого отношения", — сказал он журналистам.
По его словам, сериал доступен на разных платформах уже давно, здесь нет никакой новости.
На реплику журналиста о том, что из сериала якобы вырезали шутку про Владимира Путина, Песков порекомендовал задавать такие вопросы редакции телеканала. "Это не касается нас абсолютно", — добавил он.
Первые серии сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли показали в эфире ТНТ 11 декабря. По словам гендиректора "Газпром-медиа" Дмитрия Чернышенко, сериал изначально приобретался для платной платформы, а показ первых трех серий был маркетинговым ходом.