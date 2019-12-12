Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-12T14:41+0300
https://ria.ru/20191212/1562307916.html
Орешкин ожидает слабый потребительский спрос в начале 2020 года
https://cdn21.img.ria.ru/images/155956/65/1559566522_0:315:2814:1898_1036x0_80_0_0_956f7aad7d368ea697c1066e83abd927.jpg
РИА Новости

Орешкин ожидает слабый потребительский спрос в начале 2020 года

12:38 12.12.2019 (обновлено: 14:41 12.12.2019)
2284
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин перед началом совещания о дополнительных мерах по ускорению экономического роста. 8 октября 2019
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин перед началом совещания о дополнительных мерах по ускорению экономического роста. 8 октября 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россия в экономическом смысле уже потеряла первое полугодие 2020 года, оно будет сопровождаться слабой динамикой потребительского спроса, при этом текущих мер денежно-кредитной политики недостаточно для восстановления потребительского кредитования, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
"Мы видим, что у нас ситуация слабого потребительского спроса, слабого совокупного спроса в экономике", - сказал он, добавив, что годовая инфляция в первом квартале 2020 года может опуститься ниже 2,5%.
"Есть целый ряд других факторов, продажи товаров длительного пользования, тех же автомобилей, довольно вялая ситуация на рынке труда, все это указывает на то, что есть проблема с совокупным спросом", - заявил министр, выступая на брифинге Ассоциации европейского бизнеса.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
7 ноября, 13:43
Набиуллина объяснила, почему инфляция пока отклоняется от цели 4%
Он отметил, что ЦБ своими действиями реагирует на отклонение инфляции от целевых показателей. "Я уверен из текущей коммуникации регулятора, что дальше реакция будет идти. Понятно, что эта реакция будет идти до тех пор, пока не начнет восстанавливаться кредитное предложение в экономике. Пока мы видим, что предпринятых мер недостаточно, чтобы компенсировать объективное замедление потребительского кредитования, поэтому здесь будем ждать соответствующей реакции от регулятора", - продолжил он.
"К сожалению, сейчас уже можно об этом сказать, первое полугодие 2020 года, по-моему, мы уже потеряли. ДКП имеет определенные лаги, поэтому слабость спроса, слабость потребительского спроса - это то, что будет сопровождать нас и в начале следующего года", - сказал Орешкин. При этом он ожидает, что "рано или поздно" инфляция подтянется к целевому уровню, а экономика восстановится до потенциала.
В своем последнем отчете "Картина инфляции" за декабрь Минэкономразвития отмечало, что инфляция в РФ в 2019 году составит 3-3,1%. Прогноз ЦБ составляет 3,2-3,7%, целевой уровень - 4%.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи. 21 января 2019
09:40
Путин дал оценку рекордному неисполнению бюджета в триллион рублей
09131926
Обсудить 11
Максим ОрешкинЦентральный Банк РФМоскваРоссияЭкономика
Рекомендуем
Запуск сортировочного центра по обработке заказов интернет-магазинов в Новосибирске
Осипов: снижение порога беспошлинного ввоза посылок будет обсуждаться
Виды Камчатки
Кабмин включил в границы ТОР "Камчатка" участки под проект "Новатэка"
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Здание Государственной Думы РФ
Госдума отклонила два проекта о переходе на прогрессивную шкалу НДФЛ
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа
В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала "Слуга народа"
Оформление полиса ОСАГО
Минфин согласовал положительный отзыв на новый законопроект по ОСАГО
Сотрудник полиции Салават Галеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
Олеся Трофимова
"Подвесили за ноги и пытали": убийство девушки раскрыли спустя 12 лет
Золото
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Мужчина считает деньги возле уличного кафе в центре Киева, Украина
Чудо на миллиарды: украинская экономика готовит большой сюрприз
Строительство газопровода Северный поток-2
От Берлина и ЕС ждут ответа на санкции США по "Северному потоку — 2"
Портрет Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя
Родные рассказали, почему во время прощания с Лужковым гроб был закрыт
Логотип компании Skoda
Названа стартовая цена на новый Skoda Rapid
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
В МИД Германии прокомментировали высылку из России двух дипломатов
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа
В "Газпром-медиа" объяснили, почему убрали "Слугу народа" из эфира ТНТ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:05Трутнев назвал главную задачу нового руководителя ЕАО
19:58Харви Вайнштейну проведут операцию на спине
19:57Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел
19:55Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:46В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
19:24Лукашевич сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе
19:21Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией
19:14На Украине заявили, что продолжают поиски заказчиков убийства Шеремета
19:07Медведев встретился с врио губернаторов ЕАО и Иркутской области
19:06Где выиграть бриллиант: в Москве проходят "Дни Дальнего Востока"
19:00Глава МЧС пожелал врио главы Иркутской области сил и энергии
18:59В Германии вступили в силу поправки к Газовой директиве ЕС
Лента новостейМолния