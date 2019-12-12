В Кулаге произошло возгорание на шинном заводе Continental

ВОРОНЕЖ, 12 дек - РИА Новости. Возгорание произошло в цехе вулканизации на шинном заводе Continental в Калуге, его быстро ликвидировали, в результате пострадавших нет, сообщил в четверг РИА Новости представитель главного управления МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила спасателям около 12.00 мск 12 декабря.
"Поступило сообщение о возгорании на шинном заводе Continental в цехе вулканизации. По прибытии подразделения дали второй номер из-за сильного задымления, но буквально через несколько минут, в 12.13, был отбой по второму номеру и возгорание ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате возгорания пострадавших нет, рабочие самостоятельно покинули здание. Площадь пожара уточняется.