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В Кулаге произошло возгорание на шинном заводе Continental
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РИА Новости

В Кулаге произошло возгорание на шинном заводе Continental

12:38 12.12.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Пожарный. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 12 дек - РИА Новости. Возгорание произошло в цехе вулканизации на шинном заводе Continental в Калуге, его быстро ликвидировали, в результате пострадавших нет, сообщил в четверг РИА Новости представитель главного управления МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила спасателям около 12.00 мск 12 декабря.
"Поступило сообщение о возгорании на шинном заводе Continental в цехе вулканизации. По прибытии подразделения дали второй номер из-за сильного задымления, но буквально через несколько минут, в 12.13, был отбой по второму номеру и возгорание ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате возгорания пострадавших нет, рабочие самостоятельно покинули здание. Площадь пожара уточняется.
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МЧС РФКалугаВоронежПроисшествия
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