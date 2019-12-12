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2019-12-12T20:49+0300
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Роберт Дауни – младший провел кастинги с животными
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РИА Новости

Роберт Дауни – младший провел кастинги с животными

20:49 12.12.2019
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Студия Universal Pictures разместила на своем YouTube канале ролик, в котором Роберт Дауни – младший в роли доктора Дулиттла проводит прослушивания анимированных животных, сообщает Cinema Blend.
Актер просит их произнести строчки из известных фильмов, таких, например, как "Гадкий я", "Лицо со шрамом", "Челюсти" и "Форсаж".
Все эти животные присоединятся к главному герою в картине "Путешествие доктора Дулиттла" и отправятся вместе с ним на поиски лекарства для заболевшей королевы.
Бельчонка по имени Кевин озвучивает Крейг Робинсон, его Дауни – младший просит произнести фразу Аль Пачино из "Лица со шрамом". Чтобы звучать более убедительно, Кевин использует мышонка в качестве оружия.
Фильм выходит в прокат в России 20 февраля 2020 года.
Актер Роберт Дауни-младший
14 октября, 11:30Культура
Вышел трейлер фильма о докторе Дулиттле с Робертом Дауни — младшим
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КультураКино и сериалыНовости культурыАль ПачиноДауни Роберт-младший
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