Роберт Дауни – младший провел кастинги с животными

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Студия Universal Pictures разместила на своем YouTube канале ролик, в котором Роберт Дауни – младший в роли доктора Дулиттла проводит прослушивания анимированных животных, сообщает Cinema Blend.

Актер просит их произнести строчки из известных фильмов, таких, например, как "Гадкий я", "Лицо со шрамом", "Челюсти" и "Форсаж".

Все эти животные присоединятся к главному герою в картине "Путешествие доктора Дулиттла" и отправятся вместе с ним на поиски лекарства для заболевшей королевы.

Бельчонка по имени Кевин озвучивает Крейг Робинсон, его Дауни – младший просит произнести фразу Аль Пачино из "Лица со шрамом". Чтобы звучать более убедительно, Кевин использует мышонка в качестве оружия.