В Москве высадили около семи миллионов деревьев и кустарников

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Практически 7 миллионов деревьев и кустарников высажено в Москве с 2011 года, сообщила замруководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Евгения Семутникова.
"Структура подпрограммы ("Охрана окружающей среды и улучшения экологической ситуации в Москве в целях укрепления здоровья населения" - ред.) включает такие направления как: содержание особо охраняемых территорий, компенсационное озеленение, осуществление мониторинга и государственного экологического надзора, экологическое образование и просвещение. В рамках реализации этих мероприятий подпрограммы обеспечивается сохранение почти 18 тысяч гектар особо охраняемой территории. Высажено начиная с 2013 года более 100 тысяч деревьев и более 2 миллионов кустарников. В целом по городу (с 2011 года - ред.) в рамках всех программ высажено практически 7 миллионов деревьев и кустарников", - сообщила Семутникова в четверг в рамках круглого стола в Мосгордуме.
Замруководителя департамента отметила, что в рамках программы в столице было проведено более девять тысяч мероприятий, направленных на развитие экологического образования и просвещения. Эти мероприятия посетило 650 тысяч человек.
По ее словам, в Москве ежегодно проводится свыше 12 тысяч контрольно-надзорных мероприятий, направленных на выявление правонарушений природоохранного законодательства. Государственная программа города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" была запущена в 2011 году.