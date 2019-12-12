В Москве высадили около семи миллионов деревьев и кустарников

"Структура подпрограммы ("Охрана окружающей среды и улучшения экологической ситуации в Москве в целях укрепления здоровья населения" - ред.) включает такие направления как: содержание особо охраняемых территорий, компенсационное озеленение, осуществление мониторинга и государственного экологического надзора, экологическое образование и просвещение. В рамках реализации этих мероприятий подпрограммы обеспечивается сохранение почти 18 тысяч гектар особо охраняемой территории. Высажено начиная с 2013 года более 100 тысяч деревьев и более 2 миллионов кустарников. В целом по городу (с 2011 года - ред.) в рамках всех программ высажено практически 7 миллионов деревьев и кустарников", - сообщила Семутникова в четверг в рамках круглого стола в Мосгордуме.