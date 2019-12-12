Губернатор Владимирской области объявил 31 декабря выходным днем

ВОРОНЕЖ, 12 дек - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил, что подписал указ о переносе выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря 2019 года.
Ранее подобное решение приняли несколько регионов РФ, в частности, в четверг аналогичное постановление подписал глава Хакасии Валентин Коновалов.
"К 12 декабря мной принято решение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря. Об этом попросили меня жители Владимирской области. Соответствующий указ я подписал вчера вечером", - говорится в сообщении Сипягина в его аккаунте в Twitter.
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предложив сделать 31 декабря выходным днем, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьеру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной день на 31 декабря постановлением правительства. Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных днях на следующий год примерно в октябре. Министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель.
Согласно законодательству, 31 декабря можно уйти с работы на час раньше, так как после него идет нерабочий праздничный день. Первый рабочий день в следующем году выпадает на четверг, 9 января.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение подготовить документ о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря. До этого сообщалось, что последний день в году станет выходным в Томской, Кировской, Курганской, Псковской областях, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Хакасии.