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От Берлина и ЕС ждут ответа на санкции США по "Северному потоку — 2"
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РИА Новости

От Берлина и ЕС ждут ответа на санкции США по "Северному потоку — 2"

12:21 12.12.2019 (обновлено: 12:39 12.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Строительство газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Германии и ЕС необходимо ответить контрмерами на возможные санкции против газопровода "Северный поток — 2" со стороны США, заявил глава австрийской OMV и президент Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Райнер Зеле.
Комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. В нем вновь заложены средства на "противодействие России" в различных областях. В частности, в согласованном законопроекте предусмотрены санкции из-за строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Теперь документ должен поступить на подпись президенту США.
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"Санкции против "Северного потока — 2" являются ударом по Европе и по Германии – близкому союзнику. Берлину и Брюсселю пора занять четкую политическую позицию и ответить прицельными контрмерами. На кону стоит энергетическая независимость Европы", - приводятся слова Зеле в релизе ВТП.
Организация в своем сообщении заявила, что осуждает экстерриториальные санкции США против газопровода. "Мы поддерживаем позицию федерального правительства Германии, которое, в общем, выступает против экстерриториального характера многих американских санкций в отношении России или Ирана. Новые меры против "Северного потока-2" касаются не столько России, сколько, в первую очередь, европейских компаний и энергетических интересов Германии. Европе следует отвечать контрсанкциями на меры, которые ей вредят", - сказал председатель правления ВТП Маттиас Шепп, чьи слова также приводятся в сообщении.
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В релизе также отмечается, что утверждение о якобы зависимости Европы от российского газа является голословным, так как теоретическую отмену поставок из РФ можно компенсировать покупкой СПГ. По мнению организации, ЕС зависит от российского газа меньше, чем Россия от валютных поступлений за поставляемый в ЕС российский газ.
Российско-германская внешнеторговая палата (ВТП) представляет интересы немецких компаний в России и оказывает поддержку российским компаниям в связи с их сотрудничеством с немецкими компаниями в РФ и Германии. В организацию входит около 900 компаний.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
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Райнер ЗелеСеверный поток — 2OMVГерманияЕвропаЭкономика
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