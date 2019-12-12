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2019-12-12T12:17+0300
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В Кремле оценили допуск российского журналиста на Украину
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РИА Новости

В Кремле оценили допуск российского журналиста на Украину

12:17 12.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Въезд российского журналиста на Украину на фоне общего запрета и изгнания российских СМИ из этой страны - позитивный знак, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время нормандского саммита во Франции пригласил российских журналистов приезжать на Украину. А уже в среду появилась информация, что журналиста МИЦ "Известия" Алексея Лазуренко пустили на Украину.
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"Давайте исходить из того, что журналист действительно въехал - это позитивный знак. Как дальше выстраивается работа, судить по одному дню об этом невозможно. Давайте посмотрим, что будет дальше, наверное, есть смысл заранее направлять какие-то запросы, я просто не знаю, как выстроена работа в офисе президента Украины. Но пока можно только сказать, что сам факт, что после вот этих слов президента Зеленского, действительно, журналист достаточно оперативно, буквально на следующий день смог въехать на территорию, на фоне общего запрета и изгнания российских СМИ из Украины - это факт позитивный. Будем надеяться, что ничто его не омрачит", - сказал Песков.
Информация о том, что журналиста МИЦ "Известия" Алексея Лазуренко пустили на Украину, ранее появилась на сайте ren.tv. В пресс-службе издания сведения также подтвердили.
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Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.
МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. В декабре 2017 года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых "навешивают ярлык "пропагандистов", что становится поводом для их депортации", и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры.
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МИД РФВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковФранцияООНУкраинаВ мире
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