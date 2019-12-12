В Кремле оценили допуск российского журналиста на Украину

"Давайте исходить из того, что журналист действительно въехал - это позитивный знак. Как дальше выстраивается работа, судить по одному дню об этом невозможно. Давайте посмотрим, что будет дальше, наверное, есть смысл заранее направлять какие-то запросы, я просто не знаю, как выстроена работа в офисе президента Украины. Но пока можно только сказать, что сам факт, что после вот этих слов президента Зеленского, действительно, журналист достаточно оперативно, буквально на следующий день смог въехать на территорию, на фоне общего запрета и изгнания российских СМИ из Украины - это факт позитивный. Будем надеяться, что ничто его не омрачит", - сказал Песков.