Число пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецове" выросло до шести

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Число пострадавших в результате пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" увеличилось до шести, один из них в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Число пострадавших увеличилось до шести, один из них в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате возгорания на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который находится на ремонте в доке в Мурманске.
Как сообщил руководитель пресс-службы Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев, пожар произошел в ходе сварочных работ в трюме первого энергоблока.