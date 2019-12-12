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Число пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецове" выросло до шести
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РИА Новости

Число пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецове" выросло до шести

12:16 12.12.2019 (обновлено: 12:20 12.12.2019)
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© РИА Новости / Павел ЛьвовТяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов"
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал флота Советского Союза Кузнецов
© РИА Новости / Павел Львов
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Число пострадавших в результате пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" увеличилось до шести, один из них в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Число пострадавших увеличилось до шести, один из них в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате возгорания на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который находится на ремонте в доке в Мурманске.
Как сообщил руководитель пресс-службы Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев, пожар произошел в ходе сварочных работ в трюме первого энергоблока.
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
12:11
Крупные ЧП на военных кораблях в России в 2007-2019 годах
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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"МурманскПроисшествия
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