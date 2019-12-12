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2019-12-12T12:16+0300
https://ria.ru/20191212/1562306952.html
В Европе скрывается много участников терактов в России, заявил Песков
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РИА Новости

В Европе скрывается много участников терактов в России, заявил Песков

12:15 12.12.2019 (обновлено: 12:16 12.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В Европе еще скрывается много участников кровавых терактов в РФ, по ним ведутся следственные действия для выдачи России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По-прежнему скрывается очень много людей, которые причастны и к терактам, и к организации терактов, и к убийствам во время кровавых событий на Кавказе. По-прежнему в странах Европы очень много таких людей скрывается", - сказал он журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Он уточнил, что они получают виды на жительство и гражданство, ходят среди обычных людей, и по многим из них ведутся следственные действия, чтобы они были выданы России.
"Как правило, такие списки не публикуются. Ведется абсолютно планомерная, в соответствии с правовыми нормами, работа", - добавил Песков, отвечая на вопрос о том, почему власти не сообщают о том, где укрываются такие боевики.
В четверг Россия по принципу взаимности признала "persona non grata" двух сотрудников посольства ФРГ в РФ, им предписывается покинуть страну в течение семи суток, сообщили в МИД РФ. Посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр ранее был вызван в российский МИД. В заявлении МИД отмечается, что руководителю германской дипломатической миссии был выражен решительный протест в связи с безосновательным решением правительства ФРГ от 4 декабря 2019 года об объявлении двух сотрудников российского посольства в Берлине "persona non grata".
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Сторонник "Правого сектора"* планировал совершить теракт в Мурманске
Ранее МИД Германии объявил "persona non grata" двух сотрудников посольства РФ в Берлине "с немедленным вступлением решения в силу" в связи с убийством 40-летнего гражданина Грузии, которое было совершено в германской столице 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, который, по ее данным, якобы является 49-летним россиянином. В МИД РФ заявили, что Россия в ответ на безосновательные и недружественные шаги Германии вынуждена принять комплекс ответных мер. Расследование по делу в ФРГ в настоящее время ведет генеральная прокуратура.
Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой выдать организатора взрывов в метро Москвы, который был убит в августе текущего года в Берлине, но не нашла понимания, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Париже в ночь на вторник. Он также заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии являлся боевиком, был одним из организаторов взрывов в московском метро. Россия будет "делать все для того, чтобы в этом разобраться и помочь нашим немецким коллегам" в расследовании, добавил президент.
Песков ранее подчеркивал, что дело об убийстве в Берлине не связано с российским государством и официальными органами. По его словам, он решительно отвергает "какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией".
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Геза Андреас фон ГайрМИД РФМИД ГерманииДмитрий ПесковВладимир ПутинГрузияБерлин (город)В мире
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