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В МИД Германии прокомментировали высылку из России двух дипломатов
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РИА Новости

В МИД Германии прокомментировали высылку из России двух дипломатов

12:14 12.12.2019 (обновлено: 12:52 12.12.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Германии в Берлине
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 12 дек - РИА Новости. Германия с сожалением восприняла решение России выслать в рамках зеркальных ответных мер двоих немецких дипломатов, считает, что этот шаг неоправдан и посылает неверный сигнал, ФРГ обуславливает свои дальнейшие действия продолжающимся расследованием убийства гражданина Грузии в Берлине, заявила журналистам представитель немецкого МИД.
Ранее МИД РФ сообщил о высылке из России двух дипломатов ФРГ. Решение принято в ответ на аналогичный шаг Берлина, который объявил двух российских дипломатов персонами нон грата, обосновав это недостаточным с точки зрения ФРГ сотрудничеством властей РФ в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине в августе.
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"Правительство с сожалением принимает к сведению решение российского правительства объявить двоих сотрудников германского посольства персонами нон грата. Оно посылает неверный сигнал и неоправданно", - заявили в МИД ФРГ.
В ведомстве добавили, что "правительство в этом отношении сохраняет за собой право на дальнейшие шаги в свете расследования".
МИД Германии в очередной раз напомнил, что принимая решение выслать двоих российских дипломатов, правительство страны "реагировало тем самым на то, что российские органы, несмотря на многочисленные направляемые по высоким каналам запросы, недостаточно сотрудничали в расследовании убийства".
"Серьезное и безотлагательное сотрудничество российских органов остается крайне необходимым. Особенно после того, как генеральная прокуратура взяла на себя это расследование с тем обоснованием, что имеются многочисленные фактические улики, что убийство произошло или по поручению государственных органов РФ или же Чеченской Республики как части РФ", - добавили в МИД.
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Убийство гражданина Грузии произошло 23 августа текущего года. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, который, по ее данным, якобы является 49-летним россиянином. В МИД РФ заявили, что Россия в ответ на безосновательные и недружественные шаги Германии вынуждена принять комплекс ответных мер. Расследование по делу в ФРГ в настоящее время ведет генеральная прокуратура.
Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой выдать организатора взрывов в метро Москвы, который был убит в августе текущего года в Берлине, но не нашла понимания, заявил президент России Владимир Путин. Россия будет "делать все для того, чтобы в этом разобраться" и помочь немецким коллегам в расследовании, добавил президент.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что дело об убийстве в Берлине не связано с российским государством и официальными органами. По его словам, он решительно отвергает "какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией".
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МИД ГерманииГерманияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Надо было четырех выслать.
12 декабря, 12:17
сергей карпухин
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