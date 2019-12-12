Мюзикл "ЩЕЛКУНЧИК" покажет Московский Новый драматический театр

МОСКВА, 12 дек – Пресс-служба Московского Нового драматического театра. С 21 декабря 2019 года по 6 января 2020 года в Московском Новом драматическом театре семейный увлекательный новогодний мюзикл "ЩЕЛКУНЧИК" !

Герои этой истории предстанут перед нашими зрителями поющими, танцующими и путешествующими по загадочным перипетиям сюжета. А перед спектаклем всех будет ждать театрализованная новогодняя интермедия со знакомыми сказочными персонажами!

Просим вас быть готовыми к чуду и приходить заранее, за 30 минут до начала спектакля!