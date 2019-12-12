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Мюзикл "ЩЕЛКУНЧИК" покажет Московский Новый драматический театр
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РИА Новости

Мюзикл "ЩЕЛКУНЧИК" покажет Московский Новый драматический театр

12:12 12.12.2019 (обновлено: 15:41 12.12.2019)
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© Московский Новый драматический театрМюзикл "ЩЕЛКУНЧИК" покажет Московский Новый драматический театр
Мюзикл ЩЕЛКУНЧИК покажет Московский Новый драматический театр
© Московский Новый драматический театр
МОСКВА, 12 дек – Пресс-служба Московского Нового драматического театра. С 21 декабря 2019 года по 6 января 2020 года в Московском Новом драматическом театре семейный увлекательный новогодний мюзикл "ЩЕЛКУНЧИК" !
Герои этой истории предстанут перед нашими зрителями поющими, танцующими и путешествующими по загадочным перипетиям сюжета. А перед спектаклем всех будет ждать театрализованная новогодняя интермедия со знакомыми сказочными персонажами!
Просим вас быть готовыми к чуду и приходить заранее, за 30 минут до начала спектакля!
Ждём вас на ул.Проходчиков, 2 (м.ВДНХ, Бабушкинская, Медведково)
Телефон для групповых заявок: +7 (499) 182-03-47
Аккредитация СМИ: +79776149101
http://newteatr.ru/performance/shchelkunchik/
Вопросы по телефону: +7 (499) 182-03-47
Сайт: http://newteatr.ru/
Контактное лицо: Виноградова Руслана +79776149101
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