Россия готова сотрудничать в расследовании убийства гражданина Грузии

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россия готова к сотрудничеству с Германией в вопросе расследования убийства гражданина Грузии , которое произошло в Берлине, для этого есть ряд силовых и следственных ведомств, заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой выдать организатора взрывов в метро Москвы, который был убит в августе текущего года в Берлине, но не нашла понимания, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Париже в ночь на вторник. Россия будет "делать все для того, чтобы в этом разобраться и помочь нашим немецким коллегам" в расследовании, добавил президент.

"Россия готова к этому сотрудничеству, об этом сказал президент. И есть целый набор ведомств, которые могут взаимодействовать в этой сфере", - сказал Песков журналистам.

По его словам, эти ведомства хорошо известны. "Они относятся к категории силовых или следственных органов", - заключил он.

В четверг Россия по принципу взаимности признала "persona non grata" двух сотрудников посольства ФРГ в РФ, им предписывается покинуть страну в течение семи суток, сообщили в МИД РФ. Посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр ранее был вызван в российский МИД. В заявлении МИД отмечается, что руководителю германской дипломатической миссии был выражен решительный протест в связи с безосновательным решением правительства ФРГ от 4 декабря 2019 года об объявлении двух сотрудников российского посольства в Берлине "persona non grata", о котором МИД Германии заявил в связи с убийством 40-летнего гражданина Грузии, совершенном в германской столице.

В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, который, по ее данным, якобы является 49-летним россиянином. В МИД РФ заявили, что Россия в ответ на безосновательные и недружественные шаги Германии вынуждена принять комплекс ответных мер. Расследование по делу в ФРГ в настоящее время ведет генеральная прокуратура.