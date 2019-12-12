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Россия готова сотрудничать в расследовании убийства гражданина Грузии
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РИА Новости

Россия готова сотрудничать в расследовании убийства гражданина Грузии

12:11 12.12.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россия готова к сотрудничеству с Германией в вопросе расследования убийства гражданина Грузии, которое произошло в Берлине, для этого есть ряд силовых и следственных ведомств, заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой выдать организатора взрывов в метро Москвы, который был убит в августе текущего года в Берлине, но не нашла понимания, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Париже в ночь на вторник. Россия будет "делать все для того, чтобы в этом разобраться и помочь нашим немецким коллегам" в расследовании, добавил президент.
"Россия готова к этому сотрудничеству, об этом сказал президент. И есть целый набор ведомств, которые могут взаимодействовать в этой сфере", - сказал Песков журналистам.
По его словам, эти ведомства хорошо известны. "Они относятся к категории силовых или следственных органов", - заключил он.
Бундестаг
10 декабря, 11:38
В Германии выяснят, почему убитого в Берлине боевика не выдали России
В четверг Россия по принципу взаимности признала "persona non grata" двух сотрудников посольства ФРГ в РФ, им предписывается покинуть страну в течение семи суток, сообщили в МИД РФ. Посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр ранее был вызван в российский МИД. В заявлении МИД отмечается, что руководителю германской дипломатической миссии был выражен решительный протест в связи с безосновательным решением правительства ФРГ от 4 декабря 2019 года об объявлении двух сотрудников российского посольства в Берлине "persona non grata", о котором МИД Германии заявил в связи с убийством 40-летнего гражданина Грузии, совершенном в германской столице.
В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, который, по ее данным, якобы является 49-летним россиянином. В МИД РФ заявили, что Россия в ответ на безосновательные и недружественные шаги Германии вынуждена принять комплекс ответных мер. Расследование по делу в ФРГ в настоящее время ведет генеральная прокуратура.
Ранее Песков заявлял, что дело об убийстве в Берлине не связано с российским государством и официальными органами. По его словам, он решительно отвергает "какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией".
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина на Парижской площади
9 декабря, 14:48
В правительстве Германии не раскрыли детали убийства в Берлине
1210004
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Геза Андреас фон ГайрМИД РФМИД ГерманииДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияГрузияБерлин (город)В мире
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