Число задержанных в ходе акции протеста в Тбилиси достигло 16 человек

"Всего задержаны 16 человек, все задержаны по административному правонарушению", - заявили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Болото или многопартийный дурдом". К чему ведут новые протесты в Грузии

"Болото или многопартийный дурдом". К чему ведут новые протесты в Грузии

Оппозиционеры и их сторонники с утра четверга решили опротестовать процесс голосования по выбору верховных судей, который скоро должен начаться в парламенте.

Акции протеста захлестнули столицу Грузии 20 июня, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.