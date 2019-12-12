Число задержанных в ходе акции протеста в Тбилиси достигло 16 человек

ТБИЛИСИ, 12 дек – РИА Новости. Правоохранители в Тбилиси задержали 16 участников акции протеста в центре Тбилиси за неповиновение полиции и хулиганство, сообщает МВД Грузии.
"Всего задержаны 16 человек, все задержаны по административному правонарушению", - заявили журналистам в пресс-службе ведомства.
Среди задержанных - лидер оппозиционной партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе.
Оппозиционеры и их сторонники с утра четверга решили опротестовать процесс голосования по выбору верховных судей, который скоро должен начаться в парламенте.
Акции протеста захлестнули столицу Грузии 20 июня, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.