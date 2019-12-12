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Песков заявил, что ему неизвестно о возможном изменении Конституции
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РИА Новости

Песков заявил, что ему неизвестно о возможном изменении Конституции

12:06 12.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о планах актуализировать Конституцию РФ.

"О каких-то планах я вам ничего не могу сказать. Мне не известно о таких планах... Естественно, у Конституции есть незыблемая часть, есть часть, которая соответствует каким-то реалиям времени. Поэтому не знаю просто детали этого опроса", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля планы в перспективе актуализации Конституции, так как ранее ФОМ провел опрос, согласно которому, 68% россиян считают, что в Конституцию следует вносить поправки, и с 2013 года число таких граждан выросло на 24%.

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