Песков заявил, что ему неизвестно о возможном изменении Конституции

"О каких-то планах я вам ничего не могу сказать. Мне не известно о таких планах... Естественно, у Конституции есть незыблемая часть, есть часть, которая соответствует каким-то реалиям времени. Поэтому не знаю просто детали этого опроса", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля планы в перспективе актуализации Конституции, так как ранее ФОМ провел опрос, согласно которому, 68% россиян считают, что в Конституцию следует вносить поправки, и с 2013 года число таких граждан выросло на 24%.