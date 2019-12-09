ФОМ заявил о росте числа россиян, желающих изменить Конституцию

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Большинство россиян – 68 процентов – выступают за внесение поправок в Конституцию, сообщает РБК со ссылкой на Фонд "Общественное Мнение" (ФОМ).
При этом 54% опрошенных выбрали вариант "хорошая", когда их попросили дать Конституции оценку.
Среди тех, кто заявил о важности внесения поправок, большинство – шесть процентов – имели в виду улучшение социальной политики. Еще пять процентов опрошенных выразили мнение, что изменения должны способствовать повышению уровня жизни граждан. По три процента респондентов считают важным внесение поправок, касающихся улучшения качества медицины и образования.
В опросе приняли участие полторы тысячи россиян из 53 регионов.
Отмечается, что в 2018 году за пересмотр основного закона высказались 66% респондентов, в 2013-м — 44%.
12 декабря 2018, 10:40Конституции России 25 летКак изменился Главный закон страны – в инфографике ria.ru.