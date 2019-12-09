ФОМ заявил о росте числа россиян, желающих изменить Конституцию

При этом 54% опрошенных выбрали вариант "хорошая", когда их попросили дать Конституции оценку.

Среди тех, кто заявил о важности внесения поправок, большинство – шесть процентов – имели в виду улучшение социальной политики. Еще пять процентов опрошенных выразили мнение, что изменения должны способствовать повышению уровня жизни граждан. По три процента респондентов считают важным внесение поправок, касающихся улучшения качества медицины и образования.