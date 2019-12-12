В Кремле прокомментировали высылку двух немецких дипломатов

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В Кремле надеются, что высылка двух немецких дипломатов из РФ не станет негативным фактором для дальнейшего конструктивного диалога с В Кремле надеются, что высылка двух немецких дипломатов из РФ не станет негативным фактором для дальнейшего конструктивного диалога с ФРГ , заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Нам хотелось бы не видеть больших рисков. Вы знаете, что дипломаты высылаются в качестве ответной, вынужденной меры. Эти меры неизбежны после того, как были высланы два наших дипломата. Вы знаете, что мы считаем абсолютно безосновательным подобное решение Берлина. Мы с ним не согласны", - сказал он журналистам.

Песков подчеркнул, что это "вынужденная мера взаимности". "Мы рассчитываем и надеемся на то, что это не станет каким-то негативным фактором для дальнейшего развития и расширения нашего весьма конструктивного диалога с Федеративной республикой Германия", - добавил пресс-секретарь президента.

В четверг Россия по принципу взаимности признала "persona non grata" двух сотрудников посольства ФРГ в РФ, им предписывается покинуть страну в течение семи суток, сообщили в МИД РФ. Посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр ранее был вызван в российский МИД. В заявлении МИД отмечается, что руководителю германской дипломатической миссии был выражен решительный протест в связи с безосновательным решением правительства ФРГ от 4 декабря 2019 года об объявлении двух сотрудников российского посольства в Берлине "persona non grata", о котором МИД Германии заявил в связи с убийством 40-летнего гражданина Грузии, совершенном в германской столице 23 августа.

В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, который, по ее данным, якобы является 49-летним россиянином. В МИД РФ заявили, что Россия в ответ на безосновательные и недружественные шаги Германии вынуждена принять комплекс ответных мер. Расследование по делу в ФРГ в настоящее время ведет генеральная прокуратура.

Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой выдать организатора взрывов в метро Москвы, который был убит в августе текущего года в Берлине, но не нашла понимания, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Париже в ночь на вторник. Он также заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии являлся боевиком, был одним из организаторов взрывов в московском метро. Россия будет "делать все для того, чтобы в этом разобраться и помочь нашим немецким коллегам" в расследовании, добавил президент.