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https://ria.ru/20191212/1562306323.html
Песков: причастность убитого в Берлине боевика к терактам установлена
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РИА Новости

Песков: причастность убитого в Берлине боевика к терактам установлена

12:02 12.12.2019 (обновлено: 12:03 12.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Причастность убитого в Берлине боевика к кровавым терактам установлена, президенту РФ Владимиру Путину об этом докладывали , заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Запросы были, и об этом докладывалось президенту", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, были ли запросы со стороны РФ на экстрадицию убитого в Берлине гражданина Грузии.
Песков уточнил, что было установленно участие этого человека в "чрезвычайно кровавых террористических актах и актах массового убийства".
В четверг Россия по принципу взаимности признала "persona non grata" двух сотрудников посольства ФРГ в РФ, им предписывается покинуть страну в течение семи суток, сообщили в МИД РФ. Посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр ранее был вызван в российский МИД. В заявлении МИД отмечается, что руководителю германской дипломатической миссии был выражен решительный протест в связи с безосновательным решением правительства ФРГ от 4 декабря 2019 года об объявлении двух сотрудников российского посольства в Берлине "persona non grata".
Бундестаг
10 декабря, 11:38
В Германии выяснят, почему убитого в Берлине боевика не выдали России
Ранее МИД Германии объявил "persona non grata" двух сотрудников посольства РФ в Берлине "с немедленным вступлением решения в силу" в связи с убийством 40-летнего гражданина Грузии, которое было совершено в германской столице 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, который, по ее данным, якобы является 49-летним россиянином. В МИД РФ заявили, что Россия в ответ на безосновательные и недружественные шаги Германии вынуждена принять комплекс ответных мер. Расследование по делу в ФРГ в настоящее время ведет генеральная прокуратура.
Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой выдать организатора взрывов в метро Москвы, который был убит в августе текущего года в Берлине, но не нашла понимания, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Париже в ночь на вторник. Он также заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии являлся боевиком, был одним из организаторов взрывов в московском метро. Россия будет "делать все для того, чтобы в этом разобраться и помочь нашим немецким коллегам" в расследовании, добавил президент.
Президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи глав государств-участников Нормандского формата в Елисейском дворце
10 декабря, 02:52
Макрон прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине
Песков ранее подчеркивал, что дело об убийстве в Берлине не связано с российским государством и официальными органами. По его словам, он решительно отвергает "какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией".
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МИД РФМИД ГерманииДмитрий ПесковВладимир ПутинГрузияБерлин (город)В мире
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