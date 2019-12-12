В Совфеде прокомментировали предложение увеличить штрафы для бизнеса

"Бизнес и так страдает от налоговой нагрузки и отсутствия банковской инфраструктуры для предпринимателей. Усиление чисто административного давления не будет способствовать творчеству в бизнесе и предпринимательской инициативе", - сказал Калашников РИА Новости в четверг.

Он подчеркнул, что подобный "фискальный, запретительный подход абсолютно не соответствует задачам по развитию российской экономики".

"От введения всех этих драконовских методов лучше будут жить только проверяющие", - считает законодатель. Он напомнил, что за 9 месяцев текущего года уже прекратили существование порядка 650 тысяч юридических лиц.