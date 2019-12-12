В Совфеде прокомментировали предложение увеличить штрафы для бизнеса

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Повышение штрафов за нарушения при ведении бизнеса негативно скажется на развитии российской экономики, а лучше от такой меры станет только проверяющим, считает первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.
Ранее газета "Известия" написала о том, что в новой редакции КоАП предлагается в разы увеличить штрафы для предпринимателей за различные нарушения. Так, штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти до 500 тысяч рублей вместо нынешних 20 тысяч. Штраф за предпринимательскую деятельность без регистрации предлагают увеличить в 40 раз.
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"Бизнес и так страдает от налоговой нагрузки и отсутствия банковской инфраструктуры для предпринимателей. Усиление чисто административного давления не будет способствовать творчеству в бизнесе и предпринимательской инициативе", - сказал Калашников РИА Новости в четверг.
Он подчеркнул, что подобный "фискальный, запретительный подход абсолютно не соответствует задачам по развитию российской экономики".
"От введения всех этих драконовских методов лучше будут жить только проверяющие", - считает законодатель. Он напомнил, что за 9 месяцев текущего года уже прекратили существование порядка 650 тысяч юридических лиц.
"Складывается впечатление, что внутри государства существует своя внутренняя структура, которая поставила себе задачу полностью развалить российскую экономику", - заключил сенатор.