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Религия и мировоззрение
2019-12-12T12:02+0300
https://ria.ru/20191212/1562306185.html
В РПЦ оценили решение суда по делу девочки, жившей в больнице пять лет
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РИА Новости

В РПЦ оценили решение суда по делу девочки, жившей в больнице пять лет

12:00 12.12.2019 (обновлено: 12:02 12.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В Московском патриархате назвали "беспрецедентно мягким" решение суда в отношении родителей девочки из перинатального центра в Москве, отметив, что если бы эта семья была верующей, как об этом сообщают в СМИ, то ее духовник "никогда не благословил бы родителям оставлять ребенка в больнице".
Ранее СМИ сообщили о пятилетней девочке, которая всю жизнь провела в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя" (ПМЦ), так как мать считает ребенка неизлечимо больным. По данным опубликованного расследования, в январе 2019 года ПМЦ впервые обратился в органы опеки с информацией о девочке, она может быть выписана домой, но родители опасаются за ее здоровье и боятся забирать ее. По данным издания, родители оплачивали проживание девочки в отдельной палате и услуги нянь.
Встреча родителей пятилетней девочки с докторами и представителями опеки
10 декабря, 12:09
Опека подаст иск против родителей девочки, жившей в больнице пять лет
Ранее сообщалось, что органы опеки попросят провести комплексную судебно-медицинскую экспертизу в отношении родителей девочки и готовят иск о лишении родительских прав.

"История девочки, которая пять лет провела в лечебном учреждении, потрясла нас всех. Более всего удивляет то, что у нее обеспеченные родители, мать воспитывает троих детей. Но этот ребенок почему-то оказался ненужным, оказался сиротой при живых родителях. Уже есть решение суда, беспрецедентно мягкое: оно обязывает родителей взять девочку из больницы. Если они выполнят это предписание, история на данной стадии будет исчерпана, хотя останется много вопросов", - заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Так, по его словам, неясно, как девочка будет адаптироваться к неизвестной для нее реальности, как встретят ее родные братья, которые никогда ее не видели. "Если родители откажутся выполнить решение суда, тогда, очевидно, встанет вопрос о лишении их родительских прав. Не сомневаюсь, что в этом случае найдутся желающие удочерить девочку", - привел слова архиерея православный портал "Иисус", куратором которого он является.
Представитель Русской церкви отметил, что "журналисты в связи с этой историей не преминули упомянуть о том, что родители девочки – верующие люди, якобы у них есть духовник". Однако выявить такого духовника не удалось, сообщил митрополит.
"Если бы был духовник, который знал бы реальное положение дел, он никогда не благословил бы родителям оставлять ребенка в больнице. Церковь призывает родителей заботиться о своих детях, а не бросать их в беде. Это настолько очевидный факт, что он вряд ли нуждается в комментариях. Более того, Церковь готова взять на себя заботу об этом ребенке, если его ей передадут. У Церкви есть свои приюты для детей-сирот, для детей, которых бросили родители, для детей-инвалидов. Кроме того, у Отдела по благотворительности и социальному служению есть большой и успешный опыт поиска родителей для детей-сирот... Церковь не оставит своей заботой и вниманием маленькую страдалицу, но сделает все возможное, чтобы она выросла счастливой", - заключил иерарх.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
6 декабря, 12:21
СК поднял вопрос о лишении родительских прав москвички, избившей дочь
16031202
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Религия и мировоззрениеМать и дитяМитрополит Волоколамский ИларионРусская православная церковьМоскваОбщество
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