В РПЦ оценили решение суда по делу девочки, жившей в больнице пять лет

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В Московском патриархате назвали "беспрецедентно мягким" решение суда в отношении родителей девочки из перинатального центра в Москве, отметив, что если бы эта семья была верующей, как об этом сообщают в СМИ, то ее духовник "никогда не благословил бы родителям оставлять ребенка в больнице".

Ранее СМИ сообщили о пятилетней девочке, которая всю жизнь провела в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя" (ПМЦ), так как мать считает ребенка неизлечимо больным. По данным опубликованного расследования, в январе 2019 года ПМЦ впервые обратился в органы опеки с информацией о девочке, она может быть выписана домой, но родители опасаются за ее здоровье и боятся забирать ее. По данным издания, родители оплачивали проживание девочки в отдельной палате и услуги нянь.

Ранее сообщалось, что органы опеки попросят провести комплексную судебно-медицинскую экспертизу в отношении родителей девочки и готовят иск о лишении родительских прав.

"История девочки, которая пять лет провела в лечебном учреждении, потрясла нас всех. Более всего удивляет то, что у нее обеспеченные родители, мать воспитывает троих детей. Но этот ребенок почему-то оказался ненужным, оказался сиротой при живых родителях. Уже есть решение суда, беспрецедентно мягкое: оно обязывает родителей взять девочку из больницы. Если они выполнят это предписание, история на данной стадии будет исчерпана, хотя останется много вопросов", - заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Так, по его словам, неясно, как девочка будет адаптироваться к неизвестной для нее реальности, как встретят ее родные братья, которые никогда ее не видели. "Если родители откажутся выполнить решение суда, тогда, очевидно, встанет вопрос о лишении их родительских прав. Не сомневаюсь, что в этом случае найдутся желающие удочерить девочку", - привел слова архиерея православный портал "Иисус", куратором которого он является.

Представитель Русской церкви отметил, что "журналисты в связи с этой историей не преминули упомянуть о том, что родители девочки – верующие люди, якобы у них есть духовник". Однако выявить такого духовника не удалось, сообщил митрополит.