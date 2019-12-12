Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-12-12T12:45+0300
https://ria.ru/20191212/1562306035.html
Патриарх Кирилл совершил отпевание Лужкова
https://cdn22.img.ria.ru/images/156230/40/1562304097_0:18:3169:1801_1036x0_80_0_0_05e448823b9cff056c856b6fc08241f1.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл совершил отпевание Лужкова

11:55 12.12.2019 (обновлено: 12:45 12.12.2019)
2263
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в прощальном слове на отпевании Юрия Лужкова отметил его заслуги в реставрации и строительстве многих храмов и в первую очередь "величественного храма Христа Спасителя".
"Если бы не настойчивость, не мужество нашего мэра, если бы не его горячая убежденность в правоте того дела, которое он хотел осуществить, восстановить этот порушенный и оскверненный храм, то мы бы сегодня с вами не стояли под его величественными сводами. Но, кроме решающей роли в воссоздании храма Христа Спасителя, Юрий Михайлович уделял большое внимание восстановлению, реставрации и строительству храмов", - сказал патриарх.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
10 декабря, 12:42
Биография Юрия Лужкова
В пример предстоятель Русской церкви привел некоторые объекты, которые стали "жемчужинами города Москвы": частично восстановленный исторический облик Красной площади и восстановление Казанского храма у стен Кремля, реставрация Иверских ворот, установление там часовни и помещение в нее копии Иверской иконы Божией Матери.
"Юрий Михайлович делал все это не формально, не потому что как мэр он должен был что-то сделать – он совершал эти деяния с полным осознанием важности последствий для духовной, нравственной жизни людей", - отметил патриарх.
Также он напомнил об особом вкладе бывшего мэра в создание мемориала в честь Великой Отечественной войны на Поклонной горе и строительство там храма Георгия Победоносца.
Новое наследие: самые яркие здания Москвы из эпохи Юрия Лужкова
© РИА Новости / Владимир Песня

Юрий Лужков управлял Москвой с 1992 по 2010 год. Одной из самых ярких тенденций этих лет было стремление к воссозданию утраченных памятников и знаковых зданий Москвы. И одним из главных символов этой эпохи стал храм Христа Спасителя. Первый храм был снесен в 1931 году ради строительства грандиозного Дворца советов. Однако проект не был осуществлен, и на бывшем месте расположения храма построили бассейн "Москва". В 1994 году было принято постановление о начале работ по воссозданию храма, в 1999 году он был полностью воссоздан, и в ночь с 6 на 7 января 2000 года в нем провели первую литургию.

Храм Христа Спасителя в Москве
1 из 8

Юрий Лужков управлял Москвой с 1992 по 2010 год. Одной из самых ярких тенденций этих лет было стремление к воссозданию утраченных памятников и знаковых зданий Москвы. И одним из главных символов этой эпохи стал храм Христа Спасителя. Первый храм был снесен в 1931 году ради строительства грандиозного Дворца советов. Однако проект не был осуществлен, и на бывшем месте расположения храма построили бассейн "Москва". В 1994 году было принято постановление о начале работ по воссозданию храма, в 1999 году он был полностью воссоздан, и в ночь с 6 на 7 января 2000 года в нем провели первую литургию.

© РИА Новости / Владимир Песня
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

При Юрии Лужкове в Москве воссоздавались не только объекты, разрушенные при СССР, но и утраченные очень давно. Одним из таких фантазийно-исторических памятников стал Измайловский Кремль. Это культурно-развлекательный комплекс, ставший, вероятно, первым в столице "креативным кластером", так как в нем нашли прибежище несколько музеев, художественные галереи и лектории. Кремль строился с 1998 по 2003 год и представляет собой деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество.

Виды Москвы
2 из 8

При Юрии Лужкове в Москве воссоздавались не только объекты, разрушенные при СССР, но и утраченные очень давно. Одним из таких фантазийно-исторических памятников стал Измайловский Кремль. Это культурно-развлекательный комплекс, ставший, вероятно, первым в столице "креативным кластером", так как в нем нашли прибежище несколько музеев, художественные галереи и лектории. Кремль строился с 1998 по 2003 год и представляет собой деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В те же годы в Москве активно возводились новые памятники и монументы, посвященные историческим событиям. И, вероятно, наиболее заметным и неоднозначным из них стал огромный монумент "В ознаменование 300-летия российского флота", более известный как памятник Петру I работы скульптора Зураба Церетели.

Первый чемпионат мира по граффити 3D на Москве-реке
3 из 8

В те же годы в Москве активно возводились новые памятники и монументы, посвященные историческим событиям. И, вероятно, наиболее заметным и неоднозначным из них стал огромный монумент "В ознаменование 300-летия российского флота", более известный как памятник Петру I работы скульптора Зураба Церетели.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Еще одним памятником "лужковской эпохи" часто называют строительство торгового комплекса "Охотный ряд" на Манежной площади. В 1993 году, задолго до популяризации современных урбанистических идей, было принято решение изменить схему движения на площади, создав на ней полностью пешеходное пространство, под которым располагались подземные торговые ряды. Самой заметной деталью нового общественного пространства стал каскад фонтанов, построенный над подземным руслом реки Неглинки. Открытие "Охотного ряда" состоялось в день празднования 850-летия Москвы.

В Москве установилась жаркая погода
4 из 8

Еще одним памятником "лужковской эпохи" часто называют строительство торгового комплекса "Охотный ряд" на Манежной площади. В 1993 году, задолго до популяризации современных урбанистических идей, было принято решение изменить схему движения на площади, создав на ней полностью пешеходное пространство, под которым располагались подземные торговые ряды. Самой заметной деталью нового общественного пространства стал каскад фонтанов, построенный над подземным руслом реки Неглинки. Открытие "Охотного ряда" состоялось в день празднования 850-летия Москвы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Идея создания в Москве бизнес-квартала, состоящего из небоскребов, появилась в 1991 году и была поддержана Юрием Лужковым. Так возникла идея бизнес-центра "Москва-сити". Проект претерпел множество изменений, часть запланированных объектов, например, гигантский небоскреб "Россия", так и не были возведены. Тем не менее, деловой квартал продолжает строиться в качестве первой очереди проекта "Большой сити", общая площадь которого должна будет составить порядка 1000 гектаров. На сегодняшний день в "Сити" уже построены около 20 высоток.

Небоскребы делового центра Москва-сити
5 из 8

Идея создания в Москве бизнес-квартала, состоящего из небоскребов, появилась в 1991 году и была поддержана Юрием Лужковым. Так возникла идея бизнес-центра "Москва-сити". Проект претерпел множество изменений, часть запланированных объектов, например, гигантский небоскреб "Россия", так и не были возведены. Тем не менее, деловой квартал продолжает строиться в качестве первой очереди проекта "Большой сити", общая площадь которого должна будет составить порядка 1000 гектаров. На сегодняшний день в "Сити" уже построены около 20 высоток.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© РИА Новости / Валерий Мельников

В 1990-е годы по всей стране получил большое распространение довольно эклектичный архитектурный стиль, который стало принято называть "лужковским". Его характерными чертами стали отсылки к классической архитектуре, например, колонны и декор, а также большие объемы остекления. Именно в Москве были возведены наиболее яркие представители этой архитектуры, например, Дом-яйцо, расположенный на улице Машкова.

Жилой дом по адресу ул. Машкова, д. 1/11, построенный компанией Интеко
6 из 8

В 1990-е годы по всей стране получил большое распространение довольно эклектичный архитектурный стиль, который стало принято называть "лужковским". Его характерными чертами стали отсылки к классической архитектуре, например, колонны и декор, а также большие объемы остекления. Именно в Москве были возведены наиболее яркие представители этой архитектуры, например, Дом-яйцо, расположенный на улице Машкова.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Здание театра Et Cetera довольно часто критикуют за необычные формы и смешение стилей, однако сейчас оно стало неотъемлемой частью московской панорамы и очень характерным представителем своей эпохи.

Здание московского драматического театра основателя и художественного руководителя Александра Калягина ET CETERA в Москве
7 из 8

Здание театра Et Cetera довольно часто критикуют за необычные формы и смешение стилей, однако сейчас оно стало неотъемлемой частью московской панорамы и очень характерным представителем своей эпохи.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

В период правления Юрия Лужкова в Москве также активно начали строить высокобюджетное жилье, причем многие проекты имели черты, сходные со "сталинской архитектурой". Апофеозом этого тренда стало возведение двух "близнецов" знаменитых московских высоток: бизнес-центра "Оружейный", строительство которого затянулось до 2016 года, и жилой комплекс "Триумф Палас", который был построен на 10 лет раньше, в 2006 году.

Виды Москвы
8 из 8

В период правления Юрия Лужкова в Москве также активно начали строить высокобюджетное жилье, причем многие проекты имели черты, сходные со "сталинской архитектурой". Апофеозом этого тренда стало возведение двух "близнецов" знаменитых московских высоток: бизнес-центра "Оружейный", строительство которого затянулось до 2016 года, и жилой комплекс "Триумф Палас", который был построен на 10 лет раньше, в 2006 году.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
1 из 8

Юрий Лужков управлял Москвой с 1992 по 2010 год. Одной из самых ярких тенденций этих лет было стремление к воссозданию утраченных памятников и знаковых зданий Москвы. И одним из главных символов этой эпохи стал храм Христа Спасителя. Первый храм был снесен в 1931 году ради строительства грандиозного Дворца советов. Однако проект не был осуществлен, и на бывшем месте расположения храма построили бассейн "Москва". В 1994 году было принято постановление о начале работ по воссозданию храма, в 1999 году он был полностью воссоздан, и в ночь с 6 на 7 января 2000 года в нем провели первую литургию.

© РИА Новости / Владимир Песня
2 из 8

При Юрии Лужкове в Москве воссоздавались не только объекты, разрушенные при СССР, но и утраченные очень давно. Одним из таких фантазийно-исторических памятников стал Измайловский Кремль. Это культурно-развлекательный комплекс, ставший, вероятно, первым в столице "креативным кластером", так как в нем нашли прибежище несколько музеев, художественные галереи и лектории. Кремль строился с 1998 по 2003 год и представляет собой деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 8

В те же годы в Москве активно возводились новые памятники и монументы, посвященные историческим событиям. И, вероятно, наиболее заметным и неоднозначным из них стал огромный монумент "В ознаменование 300-летия российского флота", более известный как памятник Петру I работы скульптора Зураба Церетели.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 8

Еще одним памятником "лужковской эпохи" часто называют строительство торгового комплекса "Охотный ряд" на Манежной площади. В 1993 году, задолго до популяризации современных урбанистических идей, было принято решение изменить схему движения на площади, создав на ней полностью пешеходное пространство, под которым располагались подземные торговые ряды. Самой заметной деталью нового общественного пространства стал каскад фонтанов, построенный над подземным руслом реки Неглинки. Открытие "Охотного ряда" состоялось в день празднования 850-летия Москвы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
5 из 8

Идея создания в Москве бизнес-квартала, состоящего из небоскребов, появилась в 1991 году и была поддержана Юрием Лужковым. Так возникла идея бизнес-центра "Москва-сити". Проект претерпел множество изменений, часть запланированных объектов, например, гигантский небоскреб "Россия", так и не были возведены. Тем не менее, деловой квартал продолжает строиться в качестве первой очереди проекта "Большой сити", общая площадь которого должна будет составить порядка 1000 гектаров. На сегодняшний день в "Сити" уже построены около 20 высоток.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
6 из 8

В 1990-е годы по всей стране получил большое распространение довольно эклектичный архитектурный стиль, который стало принято называть "лужковским". Его характерными чертами стали отсылки к классической архитектуре, например, колонны и декор, а также большие объемы остекления. Именно в Москве были возведены наиболее яркие представители этой архитектуры, например, Дом-яйцо, расположенный на улице Машкова.

© РИА Новости / Валерий Мельников
7 из 8

Здание театра Et Cetera довольно часто критикуют за необычные формы и смешение стилей, однако сейчас оно стало неотъемлемой частью московской панорамы и очень характерным представителем своей эпохи.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
8 из 8

В период правления Юрия Лужкова в Москве также активно начали строить высокобюджетное жилье, причем многие проекты имели черты, сходные со "сталинской архитектурой". Апофеозом этого тренда стало возведение двух "близнецов" знаменитых московских высоток: бизнес-центра "Оружейный", строительство которого затянулось до 2016 года, и жилой комплекс "Триумф Палас", который был построен на 10 лет раньше, в 2006 году.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Кроме того, по словам патриарха, Лужков "очень внимательно относился к людям". "Достаточно сказать, что все социальные инициативы, направленные на поддержание малоимущих в городе Москве, были его инициативами, в том числе и доплата пенсий нашим пенсионерам. Внимательное отношение к тем, кто нуждался, кто требовал помощи и поддержки, были присущи Юрию Михайловичу", - сказал патриарх.
В целом, он охарактеризовал политика как "выдающегося человека, государственного мужа, мэра Москвы, несомненно, вписавшего очень важную страницу в ее истории, человека широкой души, сильного ума, доброго сердца".
Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 годы, скончался во вторник на 84-м году жизни. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг совершил его отпевание в храме Христа Спасителя. Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.
Прощание с Юрием Лужковым
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Храм Христа Спасителя открыли для желающих проститься с Юрием Лужковым в семь часов утра.

Прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
1 из 15

Храм Христа Спасителя открыли для желающих проститься с Юрием Лужковым в семь часов утра.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В центре собора, напротив царских врат и алтаря, стоит закрытый гроб, накрытый государственным флагом.

Прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
2 из 15

В центре собора, напротив царских врат и алтаря, стоит закрытый гроб, накрытый государственным флагом.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Возле гроба находится постамент для цветов и черно-белый портрет Лужкова.

Портрет Ю. Лужкова у гроба на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
3 из 15

Возле гроба находится постамент для цветов и черно-белый портрет Лужкова.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина приехала в храм Христа Спасителя вместе с дочерьми.

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец выражает соболезнования вдове Ю. Лужкова Елене Батуриной на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
4 из 15

Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина приехала в храм Христа Спасителя вместе с дочерьми.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин посетил церемонию прощания. Глава государства возложил к гробу букет и выразил соболезнования родным Юрия Лужкова.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя.
5 из 15

Президент Владимир Путин посетил церемонию прощания. Глава государства возложил к гробу букет и выразил соболезнования родным Юрия Лужкова.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Отпевание Лужкова совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя
6 из 15

Отпевание Лужкова совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Зампред Госдумы Петр Толстой, член думского комитета по транспорту и строительству Владимир Ресин и первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко на церемонии прощания с Юрием Лужковым.

Прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
7 из 15

Зампред Госдумы Петр Толстой, член думского комитета по транспорту и строительству Владимир Ресин и первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко на церемонии прощания с Юрием Лужковым.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Люди несут цветы на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

Люди несут цветы на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
8 из 15

Люди несут цветы на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Сергей Собянин пришел проститься с бывшим столичным градоначальником.

Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя в Москве
9 из 15

Сергей Собянин пришел проститься с бывшим столичным градоначальником.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Елена Батурина принимает соболезнования друзей, коллег и близких.

Вдова Ю. Лужкова Елена Батурина на церемонии прощания
10 из 15

Елена Батурина принимает соболезнования друзей, коллег и близких.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Ректор МГУ Виктор Садовничий на церемонии прощания с Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя.

Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя
11 из 15

Ректор МГУ Виктор Садовничий на церемонии прощания с Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Поток желающих проститься с Лужковым не прекращается: в храм все время идут люди, приносят цветы и ставят свечи за упокой.

Прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым
12 из 15

Поток желающих проститься с Лужковым не прекращается: в храм все время идут люди, приносят цветы и ставят свечи за упокой.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попрощался с Юрием Лужковым.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
13 из 15

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попрощался с Юрием Лужковым.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Гроб с телом Лужкова вынесли из храма под колокольный перезвон.

Вынос гроба с телом бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова после церемонии прощания в храме Христа Спасителя в Москве
14 из 15

Гроб с телом Лужкова вынесли из храма под колокольный перезвон.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Позже Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.

Могила бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова на Новодевичьем кладбище в Москве
15 из 15

Позже Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 15

Храм Христа Спасителя открыли для желающих проститься с Юрием Лужковым в семь часов утра.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 15

В центре собора, напротив царских врат и алтаря, стоит закрытый гроб, накрытый государственным флагом.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 15

Возле гроба находится постамент для цветов и черно-белый портрет Лужкова.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 15

Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина приехала в храм Христа Спасителя вместе с дочерьми.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 15

Президент Владимир Путин посетил церемонию прощания. Глава государства возложил к гробу букет и выразил соболезнования родным Юрия Лужкова.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 15

Отпевание Лужкова совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 15

Зампред Госдумы Петр Толстой, член думского комитета по транспорту и строительству Владимир Ресин и первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко на церемонии прощания с Юрием Лужковым.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
8 из 15

Люди несут цветы на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
9 из 15

Сергей Собянин пришел проститься с бывшим столичным градоначальником.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 15

Елена Батурина принимает соболезнования друзей, коллег и близких.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 15

Ректор МГУ Виктор Садовничий на церемонии прощания с Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
12 из 15

Поток желающих проститься с Лужковым не прекращается: в храм все время идут люди, приносят цветы и ставят свечи за упокой.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
13 из 15

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попрощался с Юрием Лужковым.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
14 из 15

Гроб с телом Лужкова вынесли из храма под колокольный перезвон.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
15 из 15

Позже Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
911317
Обсудить 1
Религия и мировоззрениеУмер Юрий ЛужковНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Юрий Лужков
Рекомендуем
Сотрудник полиции Салават Галеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Олеся Трофимова
"Подвесили за ноги и пытали": убийство девушки раскрыли спустя 12 лет
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа
В Кремле прокомментировали прекращение показа сериала "Слуга народа"
Портрет Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя
Родные рассказали, почему во время прощания с Лужковым гроб был закрыт
Логотип компании Skoda
Названа стартовая цена на новый Skoda Rapid
Золото
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Эвакуация ребенка, найденного под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский дал первое полноценное интервью российскому телеканалу
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Фотографии с места ДТП из материалов дела
"Таких аварий не бывает". Виновника смертельного ДТП на МКАД ищут год
Курительная комната в терминале аэропорта Внуково
Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты
Вдова Ю. Лужкова Елена Батурина, дочери Ю. Лужкова Елена и Ольга на церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя
Жена и дочери приехали на прощание с Лужковым в храм Христа Спасителя
Мужчина считает деньги возле уличного кафе в центре Киева, Украина
Чудо на миллиарды: украинская экономика готовит большой сюрприз
Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова
Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:36Сенат США утвердил Джона Салливана на должность посла в России
20:34Выставка работ Андрея Стенина стала одной из самых посещаемых в ЛНР
20:29В Дагестане четыре человека пострадали при взрыве газа в доме
20:25США испытали запрещенную ДРСМД ракету
20:24Вице-премьер Крыма прокомментировал ноту протеста Киева Сербии
20:20В России оценили слова депутата бундестага о "капитуляции" перед США
20:19В Сочи четыре человека погибли при столкновении двух иномарок
20:05Трутнев назвал главную задачу нового руководителя ЕАО
19:58Харви Вайнштейну проведут операцию на спине
19:57Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел
19:55Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:45В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
Лента новостейМолния