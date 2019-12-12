Патриарх Кирилл совершил отпевание Лужкова

"Если бы не настойчивость, не мужество нашего мэра, если бы не его горячая убежденность в правоте того дела, которое он хотел осуществить, восстановить этот порушенный и оскверненный храм, то мы бы сегодня с вами не стояли под его величественными сводами. Но, кроме решающей роли в воссоздании храма Христа Спасителя, Юрий Михайлович уделял большое внимание восстановлению, реставрации и строительству храмов", - сказал патриарх.

В пример предстоятель Русской церкви привел некоторые объекты, которые стали "жемчужинами города Москвы": частично восстановленный исторический облик Красной площади и восстановление Казанского храма у стен Кремля, реставрация Иверских ворот, установление там часовни и помещение в нее копии Иверской иконы Божией Матери.

"Юрий Михайлович делал все это не формально, не потому что как мэр он должен был что-то сделать – он совершал эти деяния с полным осознанием важности последствий для духовной, нравственной жизни людей", - отметил патриарх.

Также он напомнил об особом вкладе бывшего мэра в создание мемориала в честь Великой Отечественной войны на Поклонной горе и строительство там храма Георгия Победоносца.

Кроме того, по словам патриарха, Лужков "очень внимательно относился к людям". "Достаточно сказать, что все социальные инициативы, направленные на поддержание малоимущих в городе Москве, были его инициативами, в том числе и доплата пенсий нашим пенсионерам. Внимательное отношение к тем, кто нуждался, кто требовал помощи и поддержки, были присущи Юрию Михайловичу", - сказал патриарх.

В целом, он охарактеризовал политика как "выдающегося человека, государственного мужа, мэра Москвы, несомненно, вписавшего очень важную страницу в ее истории, человека широкой души, сильного ума, доброго сердца".