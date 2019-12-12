Патриарх Кирилл совершил отпевание Лужкова

Юрий Лужков управлял Москвой с 1992 по 2010 год. Одной из самых ярких тенденций этих лет было стремление к воссозданию утраченных памятников и знаковых зданий Москвы. И одним из главных символов этой эпохи стал храм Христа Спасителя. Первый храм был снесен в 1931 году ради строительства грандиозного Дворца советов. Однако проект не был осуществлен, и на бывшем месте расположения храма построили бассейн "Москва". В 1994 году было принято постановление о начале работ по воссозданию храма, в 1999 году он был полностью воссоздан, и в ночь с 6 на 7 января 2000 года в нем провели первую литургию.
Юрий Лужков управлял Москвой с 1992 по 2010 год. Одной из самых ярких тенденций этих лет было стремление к воссозданию утраченных памятников и знаковых зданий Москвы. И одним из главных символов этой эпохи стал храм Христа Спасителя. Первый храм был снесен в 1931 году ради строительства грандиозного Дворца советов. Однако проект не был осуществлен, и на бывшем месте расположения храма построили бассейн "Москва". В 1994 году было принято постановление о начале работ по воссозданию храма, в 1999 году он был полностью воссоздан, и в ночь с 6 на 7 января 2000 года в нем провели первую литургию.
При Юрии Лужкове в Москве воссоздавались не только объекты, разрушенные при СССР, но и утраченные очень давно. Одним из таких фантазийно-исторических памятников стал Измайловский Кремль. Это культурно-развлекательный комплекс, ставший, вероятно, первым в столице "креативным кластером", так как в нем нашли прибежище несколько музеев, художественные галереи и лектории. Кремль строился с 1998 по 2003 год и представляет собой деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество.
При Юрии Лужкове в Москве воссоздавались не только объекты, разрушенные при СССР, но и утраченные очень давно. Одним из таких фантазийно-исторических памятников стал Измайловский Кремль. Это культурно-развлекательный комплекс, ставший, вероятно, первым в столице "креативным кластером", так как в нем нашли прибежище несколько музеев, художественные галереи и лектории. Кремль строился с 1998 по 2003 год и представляет собой деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество.
В те же годы в Москве активно возводились новые памятники и монументы, посвященные историческим событиям. И, вероятно, наиболее заметным и неоднозначным из них стал огромный монумент "В ознаменование 300-летия российского флота", более известный как памятник Петру I работы скульптора Зураба Церетели.
В те же годы в Москве активно возводились новые памятники и монументы, посвященные историческим событиям. И, вероятно, наиболее заметным и неоднозначным из них стал огромный монумент "В ознаменование 300-летия российского флота", более известный как памятник Петру I работы скульптора Зураба Церетели.
Еще одним памятником "лужковской эпохи" часто называют строительство торгового комплекса "Охотный ряд" на Манежной площади. В 1993 году, задолго до популяризации современных урбанистических идей, было принято решение изменить схему движения на площади, создав на ней полностью пешеходное пространство, под которым располагались подземные торговые ряды. Самой заметной деталью нового общественного пространства стал каскад фонтанов, построенный над подземным руслом реки Неглинки. Открытие "Охотного ряда" состоялось в день празднования 850-летия Москвы.
Еще одним памятником "лужковской эпохи" часто называют строительство торгового комплекса "Охотный ряд" на Манежной площади. В 1993 году, задолго до популяризации современных урбанистических идей, было принято решение изменить схему движения на площади, создав на ней полностью пешеходное пространство, под которым располагались подземные торговые ряды. Самой заметной деталью нового общественного пространства стал каскад фонтанов, построенный над подземным руслом реки Неглинки. Открытие "Охотного ряда" состоялось в день празднования 850-летия Москвы.
Идея создания в Москве бизнес-квартала, состоящего из небоскребов, появилась в 1991 году и была поддержана Юрием Лужковым. Так возникла идея бизнес-центра "Москва-сити". Проект претерпел множество изменений, часть запланированных объектов, например, гигантский небоскреб "Россия", так и не были возведены. Тем не менее, деловой квартал продолжает строиться в качестве первой очереди проекта "Большой сити", общая площадь которого должна будет составить порядка 1000 гектаров. На сегодняшний день в "Сити" уже построены около 20 высоток.
Идея создания в Москве бизнес-квартала, состоящего из небоскребов, появилась в 1991 году и была поддержана Юрием Лужковым. Так возникла идея бизнес-центра "Москва-сити". Проект претерпел множество изменений, часть запланированных объектов, например, гигантский небоскреб "Россия", так и не были возведены. Тем не менее, деловой квартал продолжает строиться в качестве первой очереди проекта "Большой сити", общая площадь которого должна будет составить порядка 1000 гектаров. На сегодняшний день в "Сити" уже построены около 20 высоток.
В 1990-е годы по всей стране получил большое распространение довольно эклектичный архитектурный стиль, который стало принято называть "лужковским". Его характерными чертами стали отсылки к классической архитектуре, например, колонны и декор, а также большие объемы остекления. Именно в Москве были возведены наиболее яркие представители этой архитектуры, например, Дом-яйцо, расположенный на улице Машкова.
В 1990-е годы по всей стране получил большое распространение довольно эклектичный архитектурный стиль, который стало принято называть "лужковским". Его характерными чертами стали отсылки к классической архитектуре, например, колонны и декор, а также большие объемы остекления. Именно в Москве были возведены наиболее яркие представители этой архитектуры, например, Дом-яйцо, расположенный на улице Машкова.
Здание театра Et Cetera довольно часто критикуют за необычные формы и смешение стилей, однако сейчас оно стало неотъемлемой частью московской панорамы и очень характерным представителем своей эпохи.
Здание театра Et Cetera довольно часто критикуют за необычные формы и смешение стилей, однако сейчас оно стало неотъемлемой частью московской панорамы и очень характерным представителем своей эпохи.
В период правления Юрия Лужкова в Москве также активно начали строить высокобюджетное жилье, причем многие проекты имели черты, сходные со "сталинской архитектурой". Апофеозом этого тренда стало возведение двух "близнецов" знаменитых московских высоток: бизнес-центра "Оружейный", строительство которого затянулось до 2016 года, и жилой комплекс "Триумф Палас", который был построен на 10 лет раньше, в 2006 году.
В период правления Юрия Лужкова в Москве также активно начали строить высокобюджетное жилье, причем многие проекты имели черты, сходные со "сталинской архитектурой". Апофеозом этого тренда стало возведение двух "близнецов" знаменитых московских высоток: бизнес-центра "Оружейный", строительство которого затянулось до 2016 года, и жилой комплекс "Триумф Палас", который был построен на 10 лет раньше, в 2006 году.
Юрий Лужков управлял Москвой с 1992 по 2010 год. Одной из самых ярких тенденций этих лет было стремление к воссозданию утраченных памятников и знаковых зданий Москвы. И одним из главных символов этой эпохи стал храм Христа Спасителя. Первый храм был снесен в 1931 году ради строительства грандиозного Дворца советов. Однако проект не был осуществлен, и на бывшем месте расположения храма построили бассейн "Москва". В 1994 году было принято постановление о начале работ по воссозданию храма, в 1999 году он был полностью воссоздан, и в ночь с 6 на 7 января 2000 года в нем провели первую литургию.
При Юрии Лужкове в Москве воссоздавались не только объекты, разрушенные при СССР, но и утраченные очень давно. Одним из таких фантазийно-исторических памятников стал Измайловский Кремль. Это культурно-развлекательный комплекс, ставший, вероятно, первым в столице "креативным кластером", так как в нем нашли прибежище несколько музеев, художественные галереи и лектории. Кремль строился с 1998 по 2003 год и представляет собой деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество.
В те же годы в Москве активно возводились новые памятники и монументы, посвященные историческим событиям. И, вероятно, наиболее заметным и неоднозначным из них стал огромный монумент "В ознаменование 300-летия российского флота", более известный как памятник Петру I работы скульптора Зураба Церетели.
Еще одним памятником "лужковской эпохи" часто называют строительство торгового комплекса "Охотный ряд" на Манежной площади. В 1993 году, задолго до популяризации современных урбанистических идей, было принято решение изменить схему движения на площади, создав на ней полностью пешеходное пространство, под которым располагались подземные торговые ряды. Самой заметной деталью нового общественного пространства стал каскад фонтанов, построенный над подземным руслом реки Неглинки. Открытие "Охотного ряда" состоялось в день празднования 850-летия Москвы.
Идея создания в Москве бизнес-квартала, состоящего из небоскребов, появилась в 1991 году и была поддержана Юрием Лужковым. Так возникла идея бизнес-центра "Москва-сити". Проект претерпел множество изменений, часть запланированных объектов, например, гигантский небоскреб "Россия", так и не были возведены. Тем не менее, деловой квартал продолжает строиться в качестве первой очереди проекта "Большой сити", общая площадь которого должна будет составить порядка 1000 гектаров. На сегодняшний день в "Сити" уже построены около 20 высоток.
В 1990-е годы по всей стране получил большое распространение довольно эклектичный архитектурный стиль, который стало принято называть "лужковским". Его характерными чертами стали отсылки к классической архитектуре, например, колонны и декор, а также большие объемы остекления. Именно в Москве были возведены наиболее яркие представители этой архитектуры, например, Дом-яйцо, расположенный на улице Машкова.
Здание театра Et Cetera довольно часто критикуют за необычные формы и смешение стилей, однако сейчас оно стало неотъемлемой частью московской панорамы и очень характерным представителем своей эпохи.
В период правления Юрия Лужкова в Москве также активно начали строить высокобюджетное жилье, причем многие проекты имели черты, сходные со "сталинской архитектурой". Апофеозом этого тренда стало возведение двух "близнецов" знаменитых московских высоток: бизнес-центра "Оружейный", строительство которого затянулось до 2016 года, и жилой комплекс "Триумф Палас", который был построен на 10 лет раньше, в 2006 году.
Храм Христа Спасителя открыли для желающих проститься с Юрием Лужковым в семь часов утра.
Храм Христа Спасителя открыли для желающих проститься с Юрием Лужковым в семь часов утра.
В центре собора, напротив царских врат и алтаря, стоит закрытый гроб, накрытый государственным флагом.
В центре собора, напротив царских врат и алтаря, стоит закрытый гроб, накрытый государственным флагом.
Возле гроба находится постамент для цветов и черно-белый портрет Лужкова.
Возле гроба находится постамент для цветов и черно-белый портрет Лужкова.
Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина приехала в храм Христа Спасителя вместе с дочерьми.
Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина приехала в храм Христа Спасителя вместе с дочерьми.
Президент Владимир Путин посетил церемонию прощания. Глава государства возложил к гробу букет и выразил соболезнования родным Юрия Лужкова.
Президент Владимир Путин посетил церемонию прощания. Глава государства возложил к гробу букет и выразил соболезнования родным Юрия Лужкова.
Отпевание Лужкова совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Отпевание Лужкова совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Зампред Госдумы Петр Толстой, член думского комитета по транспорту и строительству Владимир Ресин и первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко на церемонии прощания с Юрием Лужковым.
Зампред Госдумы Петр Толстой, член думского комитета по транспорту и строительству Владимир Ресин и первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко на церемонии прощания с Юрием Лужковым.
Люди несут цветы на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.
Люди несут цветы на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.
Сергей Собянин пришел проститься с бывшим столичным градоначальником.
Сергей Собянин пришел проститься с бывшим столичным градоначальником.
Елена Батурина принимает соболезнования друзей, коллег и близких.
Елена Батурина принимает соболезнования друзей, коллег и близких.
Ректор МГУ Виктор Садовничий на церемонии прощания с Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя.
Ректор МГУ Виктор Садовничий на церемонии прощания с Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя.
Поток желающих проститься с Лужковым не прекращается: в храм все время идут люди, приносят цветы и ставят свечи за упокой.
Поток желающих проститься с Лужковым не прекращается: в храм все время идут люди, приносят цветы и ставят свечи за упокой.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин попрощался с Юрием Лужковым.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин попрощался с Юрием Лужковым.
Гроб с телом Лужкова вынесли из храма под колокольный перезвон.
Гроб с телом Лужкова вынесли из храма под колокольный перезвон.
Позже Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.
Позже Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.
Храм Христа Спасителя открыли для желающих проститься с Юрием Лужковым в семь часов утра.
В центре собора, напротив царских врат и алтаря, стоит закрытый гроб, накрытый государственным флагом.
Возле гроба находится постамент для цветов и черно-белый портрет Лужкова.
Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина приехала в храм Христа Спасителя вместе с дочерьми.
Президент Владимир Путин посетил церемонию прощания. Глава государства возложил к гробу букет и выразил соболезнования родным Юрия Лужкова.
Отпевание Лужкова совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Зампред Госдумы Петр Толстой, член думского комитета по транспорту и строительству Владимир Ресин и первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко на церемонии прощания с Юрием Лужковым.
Люди несут цветы на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.
Сергей Собянин пришел проститься с бывшим столичным градоначальником.
Елена Батурина принимает соболезнования друзей, коллег и близких.
Ректор МГУ Виктор Садовничий на церемонии прощания с Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя.
Поток желающих проститься с Лужковым не прекращается: в храм все время идут люди, приносят цветы и ставят свечи за упокой.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин попрощался с Юрием Лужковым.
Гроб с телом Лужкова вынесли из храма под колокольный перезвон.
Позже Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.