МИД предупредил россиян о сбоях авиасообщения в Новой Зеландии

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о возможных сбоях в регулярном авиасообщении в Новой Зеландии в связи с сохраняющейся вулканической активностью.
"Новая Зеландия - 12 декабря в связи с сохраняющейся вулканической активностью на острове Уайт-Айленд (залив Пленти) действует предупреждение; введены ограничения на пролет авиации; возможны сбои регулярного авиасообщения", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
Также ведомство отмечает, что в египетском Шарм-эль-Шейхе 14-16 декабря в связи с проведением Всемирного молодежного форума ожидается усиление мер безопасности: возведение блокпостов, ограничение движения наземного транспорта.