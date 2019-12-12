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МИД предупредил россиян о сбоях авиасообщения в Новой Зеландии
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РИА Новости

МИД предупредил россиян о сбоях авиасообщения в Новой Зеландии

11:55 12.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о возможных сбоях в регулярном авиасообщении в Новой Зеландии в связи с сохраняющейся вулканической активностью.
"Новая Зеландия - 12 декабря в связи с сохраняющейся вулканической активностью на острове Уайт-Айленд (залив Пленти) действует предупреждение; введены ограничения на пролет авиации; возможны сбои регулярного авиасообщения", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
Также ведомство отмечает, что в египетском Шарм-эль-Шейхе 14-16 декабря в связи с проведением Всемирного молодежного форума ожидается усиление мер безопасности: возведение блокпостов, ограничение движения наземного транспорта.
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
11:55
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