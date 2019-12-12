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МИД предупредил россиян о демонстрациях на Мальте, в Австралии и Чили
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РИА Новости

МИД предупредил россиян о демонстрациях на Мальте, в Австралии и Чили

11:55 12.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. МИД России предупредил россиян о демонстрациях на Мальте, в Австралии, Чили и Гонконге.
"Мальта, Валлетта – 13 декабря в 09.15 по местному времени (11.15 мск) в городе намечена демонстрация ряда объединений гражданских активистов; ожидается усиления мер безопасности вблизи места проведения акции; возможны ограничения дорожного движения", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
В столице Чили Сантьяго и крупных городах страны 12 декабря ожидаются дальнейшие протестные выступления в рамках общенациональной забастовки, в связи с чем ожидаются массовые скопления людей и повышенные меры безопасности. Не исключена вероятность столкновений манифестантов с силами правопорядка, отметили в министерстве.
Ведомство также предупреждает, что в административных центрах штата Виктория в Австралии 13 декабря запланированы акции сторонников движения по защите окружающей среды, в связи с чем ожидаются манифестации, возможно перекрытие дорог по маршрутам проведения шествий.
В Гонконге 12 декабря планируются очередные манифестации, будут повышены меры безопасности, не исключены ограничения в работе метро.
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