Фурсин: Москва предлагает предпринимателям поддержку во всех сферах

мойбизнес.рф посмотрели почти 25 тысяч человек. Заключительный в этом году, 26-й по счёту форум "Мой бизнес" прошел на ВТБ Арене при поддержке московского правительства. В нём приняли участие более 15 тысяч предпринимателей, а также тех, кто пока только собирается открыть собственное дело. Кроме того, по данным организаторов, онлайн-трансляцию форума в Личном кабинете порталапосмотрели почти 25 тысяч человек.

Серия форумов "Мой бизнес" является частью федерального проекта Минэкономразвития РФ по популяризации предпринимательства, реализуемого в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" до 2024 года.

"В Москве сегодня только официально более 740 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, и каждый день регистрируется 450 новых. Это рынок с очень высокой конкуренцией. При этом малый и средний бизнес даёт работу более 2,5 миллионам людей, которые имеют стабильную зарплату и интересную работу. Поэтому правительство города планомерно создаёт инфраструктуру поддержки бизнеса в самых различных сферах, именно в тех, которые предлагают сами предприниматели", - сказал Фурсин.

Он рассказал участникам форума об основных направлениях, по которым московские власти осуществляют поддержку предпринимательства. При этом предлагаемые меры поддержки носят как финансовый, так и нефинансовый характер.

Финансовая поддержка, по словам Фурсина, предусматривает три блока: поручительства и гарантии, льготные займы, а также субсидии. Так, Московский гарантийный фонд помогает предпринимателям решать проблему нехватки обеспечения под получаемый в банке кредит.

"Таких поручительств на сегодняшний день уже выдано 11 тысяч на общую сумму 80 миллиардов рублей. Таким образом, Москва берет часть рисков на себя", - отметил глава ДПИР.

В свою очередь, специально созданный Фонд содействия венчурному инвестированию совместно с инвесторами-партнерами (а их уже порядка 70) выдает столичным предприятиям малого бизнеса льготные займы на сумму до 36 миллионов рублей под высокотехнологичные разработки и стартапы на ранней стадии. Таким образом, город и здесь берет на себя ответственность за рискованные проекты, особенно актуальные для научно технической отрасли.

"Что касается субсидий, то на данный момент их уже 12 видов, и приблизительно каждый квартал создаётся новая. Мы предлагаем их только субъектам малого и среднего бизнеса", - рассказал Фурсин.

В частности, для технологических компаний предусмотрена субсидия на покупку нового оборудования, для экспортеров - на транспортировку и сертификацию продукции за рубежом. Есть субсидии, компенсирующие часть процентов по кредитам, лизинговые платежи, затраты на участие в выставках и, наконец, самая новая субсидия - на обучение персонала (до 120 тысяч рублей на человека).

Фурсин также рассказал о деятельности Московского экспортного центра (МЭЦ), который разработал целую линейку поддержки столичных экспортеров. Так, работающий при МЭЦ бизнес-акселератор позволяет довести предлагаемую услуги или продукт до уровня, позволяющего выйти с ним на мировой рынок. Отдельная программа связана с продвижением продукции московских компаний на международных мероприятиях.

"Еще один блок поддержки - это работа с инновационным бизнесом. В Москве создан инновационный кластер, который позволяет предпринимателям оттестировать свои инновационные продукты и технологии. Для ведения пилотных проектов для города и бизнеса кластер предлагает свои площадки - лаборатории, производственные помещения и так далее", - пояснил глава ДПИР.

Большое внимание московские власти уделяют образованию. Идет формирование бесплатного образовательного контента, который охватывает различные стадии создания бизнеса. Для начинающих предпринимателей есть проекты "Бизнес уикенд" и "Стартап-Школа", а для тех, кто экономит время и хочет учиться онлайн, создана "Онлайн-Академия".

"Ну а для тех, кто хочет идти дальше, мы создали и сейчас тестируем бесплатные бизнес-акселераторы, где желающие смогут "прокачать" свои бизнес-навыки. Уже запущены 2-3-месячные акселерационные программы для ресторанного бизнеса, сферы услуг, социального предпринимательства. Если проект будет успешным, в 2020 году он заработает в полную силу", - отметил Фурсин.

При этом он подчеркнул, что власти делают всё, чтобы минимизировать время, которое предприниматель тратит на поиски и получение того или иного вида поддержки. Для этого все онлайн-сервисы объединены в одно окно, которое разместили на сайте mbm.mos.ru. В рамках этой платформы создан личный кабинет предпринимателя, дающий возможность получения любой меры поддержки, предусмотренной городскими программами.

Кроме того, в каждом районе города организованы специализированные Центры услуг для бизнеса (ЦУБ), которые также работают по принципу одного окна и предоставляют весь набор услуг и сервисов для эффективной работы и создания бизнеса.

"Эти центры ориентированы как на тех, кто только создаёт своё дело (подготовка документов, выбор системы налогообложения, площадки ведения бизнеса), так и на тех, кто развивается, масштабируется или идёт на международные рынки. На площадках ЦУБов с помощью наших консультантов уже созданы 20 тысяч новых бизнесов", - заключил глава департамента.