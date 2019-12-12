В ДНР оценили заявление Киева о подготовке изменений в "Минск-2"

ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Заявление представителя Заявление представителя Киева о подготовке изменений в минские соглашения к следующей встрече "нормандской четверки" является самодеятельностью, контактная группа по Донбассу не будет работать над изменением комплекса мер по урегулированию конфликта, заявила в четверг полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова

Официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников в среду заявил, что Украина до следующей встречи в "нормандском формате" подготовит изменения к минским соглашениям по урегулированию в Донбассе.

"Эти заявления являются откровенной самодеятельностью, поскольку контактная группа не может и не будет работать над изменением комплекса мер. Наоборот, вся работа в Минске строится на строгой приверженности букве и духу минских соглашений, на их незыблемости и неоспоримости, и направлена исключительно на их четкое выполнение", - сказала РИА Новости Никонорова.

Она посоветовала представителям Украины на переговорах в Минске ознакомится с текстом коммюнике по итогам саммита "нормандской четверки", в котором президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обязательства Киева по минским соглашениям именно в том виде, в котором они были подписаны сторонами конфликта.

"Призываем украинских представителей особо внимательно ознакомиться с политической частью данных поручений, подтверждающих обязательство украинского руководства согласовать в рамках контактной группы все правовые аспекты особого статуса Донбасса. Именно об этом пойдет речь на следующей встрече в Минске, поэтому вместо очередных информационных вбросов в и так уже многое повидавшее медиапространство Украины советуем украинской стороне сосредоточиться на подготовке конструктивных предложений по вопросу реализации политических пунктов комплекса мер", - добавила Никонорова.