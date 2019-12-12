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В ДНР оценили заявление Киева о подготовке изменений в "Минск-2"
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РИА Новости

В ДНР оценили заявление Киева о подготовке изменений в "Минск-2"

11:51 12.12.2019
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© Фото : МИД ДНРМинистр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Заявление представителя Киева о подготовке изменений в минские соглашения к следующей встрече "нормандской четверки" является самодеятельностью, контактная группа по Донбассу не будет работать над изменением комплекса мер по урегулированию конфликта, заявила в четверг полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников в среду заявил, что Украина до следующей встречи в "нормандском формате" подготовит изменения к минским соглашениям по урегулированию в Донбассе.
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"Эти заявления являются откровенной самодеятельностью, поскольку контактная группа не может и не будет работать над изменением комплекса мер. Наоборот, вся работа в Минске строится на строгой приверженности букве и духу минских соглашений, на их незыблемости и неоспоримости, и направлена исключительно на их четкое выполнение", - сказала РИА Новости Никонорова.
Она посоветовала представителям Украины на переговорах в Минске ознакомится с текстом коммюнике по итогам саммита "нормандской четверки", в котором президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обязательства Киева по минским соглашениям именно в том виде, в котором они были подписаны сторонами конфликта.
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"Призываем украинских представителей особо внимательно ознакомиться с политической частью данных поручений, подтверждающих обязательство украинского руководства согласовать в рамках контактной группы все правовые аспекты особого статуса Донбасса. Именно об этом пойдет речь на следующей встрече в Минске, поэтому вместо очередных информационных вбросов в и так уже многое повидавшее медиапространство Украины советуем украинской стороне сосредоточиться на подготовке конструктивных предложений по вопросу реализации политических пунктов комплекса мер", - добавила Никонорова.
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" приняли коммюнике по итогам встречи, прошедшей в понедельник в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
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