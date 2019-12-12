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Минтруд направит в регионы методички по профилактике ВИЧ на работе
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РИА Новости

Минтруд направит в регионы методички по профилактике ВИЧ на работе

11:49 12.12.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
Медицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Медицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Минтруд направит информационные материалы по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа на рабочих местах во все регионы, сообщила пресс-служба министерства.
По словам директора департамента условий и охраны труда Минтруда России Валерия Коржа, апробация этих материалов проходила в Московской области на крупных предприятиях: ОАО "РЖД", АО "Металлургический завод Электросталь", ООО "Икеа Россия".
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"Материалы будут направлены во все субъекты Российской Федерации для применения и распространения работодателями в своих трудовых коллективах, а также размещены на сайте Минтруда России", - сообщил Корж, слова которого приводит пресс-служба.
Он также отметил, что добровольное консультирование и тестирование на рабочих местах решает ряд задач: преодоление страха из-за недостаточных знаний о ВИЧ, выявление заболевших и оказание своевременной помощи.
"Третье – тоже очень важное – в связи с таким ментальным отношением к этому заболеванию, и не только в нашей стране, научить и продвигать идеи недопустимости дискриминации и стигматизации людей с ВИЧ. Это основные цели и задачи, которые ставит перед собой Министерство труда и социальной защиты", - добавил глава департамента.
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Валерий КоржМинистерство труда и социальной защиты РФОбщество
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