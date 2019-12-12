Минтруд направит в регионы методички по профилактике ВИЧ на работе

"Третье – тоже очень важное – в связи с таким ментальным отношением к этому заболеванию, и не только в нашей стране, научить и продвигать идеи недопустимости дискриминации и стигматизации людей с ВИЧ. Это основные цели и задачи, которые ставит перед собой Министерство труда и социальной защиты", - добавил глава департамента.