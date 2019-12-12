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Медведев оценил баланс между свободой и ответственностью в Конституции
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РИА Новости

Медведев оценил баланс между свободой и ответственностью в Конституции

11:48 12.12.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в День Конституции отметил, что в основном законе РФ заложен баланс между свободой и ответственностью.
День Конституции отмечается в России 12 декабря. В этот день в 1993 году всенародным голосованием была принята Конституция РФ. Указом президента РФ Бориса Ельцина от 19 сентября 1994 года день принятия конституции был объявлен государственным праздником.
"День Конституции – хороший повод еще раз вернуться к важнейшим принципам основного закона нашей страны. В нем заложен баланс между свободой и ответственностью. Необходимостью защиты как прав и интересов каждого человека, так и всего государства", - написал он в Facebook.
Конституция Российской Федерации
04:00
День Конституции в России
230007
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Дмитрий МедведевБорис ЕльцинРоссияПолитика
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