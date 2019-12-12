Во время пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" пропал рабочий

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Судьба одного человека остается неизвестной после пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате возгорания на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который находится на ремонте в доке в Мурманске.
"В настоящее время не найден один рабочий, находившийся в очаге пожара", - сказал собеседник агентства.
По его словам, борьбу с огнем на крейсере ведут три звена пожаротушения.