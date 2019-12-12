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Во время пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" пропал рабочий
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РИА Новости

Во время пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" пропал рабочий

11:39 12.12.2019 (обновлено: 11:41 12.12.2019)
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© РИА Новости / Павел ЛьвовТяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов"
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал флота Советского Союза Кузнецов
© РИА Новости / Павел Львов
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" . Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Судьба одного человека остается неизвестной после пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате возгорания на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который находится на ремонте в доке в Мурманске.
"В настоящее время не найден один рабочий, находившийся в очаге пожара", - сказал собеседник агентства.
По его словам, борьбу с огнем на крейсере ведут три звена пожаротушения.
Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота Адмирал Кузнецов
11:17
Площадь пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" достигла 120 "квадратов"
011216
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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"МурманскПроисшествия
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