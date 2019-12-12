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2019-12-12T15:07+0300
https://ria.ru/20191212/1562304912.html
В "Газпром-медиа" объяснили, почему убрали "Слугу народа" из эфира ТНТ
https://cdn24.img.ria.ru/images/154919/40/1549194025_0:321:2002:1447_1036x0_80_0_0_93864359da5dedb90216dd11cc072c0a.jpg
РИА Новости

В "Газпром-медиа" объяснили, почему убрали "Слугу народа" из эфира ТНТ

11:38 12.12.2019 (обновлено: 15:07 12.12.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Ярослав Бурдовицин / фильм Слуга Народа - Василий Петрович Голобородько - президент Украины (Владимир Зеленский) возле ВР (сropped)Владимир Зеленский в фильме "Слуга народа"
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа
CC BY-SA 4.0 / Ярослав Бурдовицин / фильм Слуга Народа - Василий Петрович Голобородько - президент Украины (Владимир Зеленский) возле ВР (сropped)
Владимир Зеленский в фильме "Слуга народа" . Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Сериал "Слуга народа" изначально приобретался именно для платной платформы, сообщил журналистам генеральный директор "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко.
Первые серии сериала с Владимиром Зеленским в главной роли показали в эфире российского телеканала ТНТ в среду, 11 декабря.

"Зачем в эфир, он изначально приобретался для платной платформы", — рассказал Чернышенко, отвечая на вопрос о продолжении показа сериала в эфире ТНТ.

Он также добавил, что аудитории не на что обижаться, показ первых трех серий в эфире был маркетинговым ходом.
Кадр из сериала Слуга народа 2
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Обсудить 38
КультураСлуга народа (сериал)Дмитрий ЧернышенкоГазпром-МедиаГазпром-Медиа ХолдингВладимир ЗеленскийМоскваОбщество
Популярные комментарии
"Газпром-медиа" ТНТ крутит передачи для гопников, в том числе, "Дом-2" и "Камеди-клаб". Газпром посылает в Бундестаг мальчика Колю с покаянием за победу в Великой Отечественной войне. Газпром выкачивает миллиарды кубометров газа из страны по принципу "чем больше выкачаем, тем лучше". Что это за Газпром такой? На кого он работает? На немцев? Миллер - вроде, немецкая фамилия. А может, не только на немцев?
12 декабря, 12:16
kasvil37
5882019
Как же чинуши умеют "красиво" "вдувать в уши" народу выгодную им правду! А по белорусскому телевидению показали весь первый сезон. Не на платном канале. И без "обрезаний". Так то...
12 декабря, 11:42
Андрей Весёлый
37530124
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