В "Газпром-медиа" объяснили, почему убрали "Слугу народа" из эфира ТНТ

Первые серии сериала с Владимиром Зеленским в главной роли показали в эфире российского телеканала ТНТ в среду, 11 декабря.

"Зачем в эфир, он изначально приобретался для платной платформы", — рассказал Чернышенко, отвечая на вопрос о продолжении показа сериала в эфире ТНТ.

Он также добавил, что аудитории не на что обижаться, показ первых трех серий в эфире был маркетинговым ходом.