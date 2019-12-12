Боливия отменила визы для граждан Израиля и США ради развития туризма

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес объявила об отмене визовых требований для граждан США и Израиля с целью развития туризма и привлечения инвестиций в страну, сообщает издание Razon.

"Наше правительство приняло решение отменить визы для въезда в страну для граждан двух стран, которые очень важны, которые всегда способствовали развитию туризма и инвестиций во всех регионах Боливии", — заявила она.

Аньес выразила уверенность, что это решение "укрепит отношения между дружественными странами".