Боливия отменила визы для граждан Израиля и США ради развития туризма

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес объявила об отмене визовых требований для граждан США и Израиля с целью развития туризма и привлечения инвестиций в страну, сообщает издание Razon.
"Наше правительство приняло решение отменить визы для въезда в страну для граждан двух стран, которые очень важны, которые всегда способствовали развитию туризма и инвестиций во всех регионах Боливии", — заявила она.
Аньес выразила уверенность, что это решение "укрепит отношения между дружественными странами".
Как сообщают местные СМИ, по решению бывшего президента Боливии Эво Моралеса с 2014 года израильтянам требовались визы для посещения страны. Гражданам США для посещения Боливии разрешения на въезд требовались с 2007 года.