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Туризм
2019-12-12T11:49+0300
https://ria.ru/20191212/1562304820.html
Боливия отменила визы для граждан Израиля и США ради развития туризма
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РИА Новости

Боливия отменила визы для граждан Израиля и США ради развития туризма

11:49 12.12.2019
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CC BY 2.0 / galeria_miradas / PotosiШахтерская столица Боливии Потоси
Шахтерская столица Боливии Потоси
CC BY 2.0 / galeria_miradas / Potosi
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес объявила об отмене визовых требований для граждан США и Израиля с целью развития туризма и привлечения инвестиций в страну, сообщает издание Razon.
"Наше правительство приняло решение отменить визы для въезда в страну для граждан двух стран, которые очень важны, которые всегда способствовали развитию туризма и инвестиций во всех регионах Боливии", — заявила она.
Аньес выразила уверенность, что это решение "укрепит отношения между дружественными странами".
Как сообщают местные СМИ, по решению бывшего президента Боливии Эво Моралеса с 2014 года израильтянам требовались визы для посещения страны. Гражданам США для посещения Боливии разрешения на въезд требовались с 2007 года.
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