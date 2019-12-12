Голодец выразила соболезнования семье Лужкова от правительства

"Наша страна понесла утрату. Память о нем всегда будет жить в наших сердцах. Многие восхищались его стремлением сделать лучше в очень непростое время. Он очень много сделал для развития социальной сферы в городе и стране, потому что он заложил некоторые принципы, которые были распространены из Москвы на все пространство страны", - сказала Голодец.