Врач рассказал о пользе короткого дневного сна

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Продолжительный дневной сон сам по себе не повышает риск развития инсультов - просто дольше обычного спят те, кто уже имеет проблемы со здоровьем, при этом короткий дневной сон полезен, заявил врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Продолжительный дневной сон сам по себе не повышает риск развития инсультов - просто дольше обычного спят те, кто уже имеет проблемы со здоровьем, при этом короткий дневной сон полезен, заявил врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов

Ранее на сайте EurekAlert! сообщалось об исследовании китайских ученых из Университета науки и технологий в Ухане, которые пришли к выводу, что у людей, спящих днем или девять и более часов, повышен риск инсульта.

"Если спать днем небольшое время - 10-20-30 минут, то риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается, а если больше, то повышается риск. Скорее всего, это просто связано с тем, что к группе людей, которые имеют избыточный дневной сон, относятся те, кто уже имеют заболевания, которые сами по себе повышают сосудистые риски", - заявил РИА Новости Полуэктов.

Он уточнил, что китайские ученые не первые пришли к такому выводу, подобные исследования проводились и в других странах.

По словам эксперта, неоднократно обнаруживалось, что люди, спящие дольше среднего, имеют больший риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсультов. При этом напрямую повышение риска развития инсульта не связано с избыточным сном.