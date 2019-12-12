Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-12T11:31+0300
https://ria.ru/20191212/1562304630.html
Врач рассказал о пользе короткого дневного сна
https://cdn23.img.ria.ru/images/92743/34/927433427_0:293:5616:3452_1036x0_80_0_0_43f892cb8a1ff67e3889d554b4bceaee.jpg
РИА Новости

Врач рассказал о пользе короткого дневного сна

11:31 12.12.2019
6336
© Fotolia / Ana Blazic Pavlovic Будильник
Будильник
© Fotolia / Ana Blazic Pavlovic
Будильник. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Продолжительный дневной сон сам по себе не повышает риск развития инсультов - просто дольше обычного спят те, кто уже имеет проблемы со здоровьем, при этом короткий дневной сон полезен, заявил врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов.
Ранее на сайте EurekAlert! сообщалось об исследовании китайских ученых из Университета науки и технологий в Ухане, которые пришли к выводу, что у людей, спящих днем или девять и более часов, повышен риск инсульта.
Участница на специализированной выставке vape-индустрии
5 сентября, 19:06РИА Наука
Ученые узнали о негативном влиянии курения на сон
"Если спать днем небольшое время - 10-20-30 минут, то риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается, а если больше, то повышается риск. Скорее всего, это просто связано с тем, что к группе людей, которые имеют избыточный дневной сон, относятся те, кто уже имеют заболевания, которые сами по себе повышают сосудистые риски", - заявил РИА Новости Полуэктов.
Он уточнил, что китайские ученые не первые пришли к такому выводу, подобные исследования проводились и в других странах.
По словам эксперта, неоднократно обнаруживалось, что люди, спящие дольше среднего, имеют больший риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсультов. При этом напрямую повышение риска развития инсульта не связано с избыточным сном.
"Избыточный сон здесь является компенсацией за вообще неблагополучное состояние - может быть, нервная система, может быть сердечно-сосудистая система, соответственно, люди, которые имеют проблемы со здоровьем, дольше спят",- пояснил Полуэктов.
Лишние сантиметры на талии
27 октября, 03:00Акценты
Если недоспал, значит переешь: минус сон – плюс калорииЧикагский университет представил исследование, которое доказывает: невыспавшийся человек ест больше, чем ему нужно. И почти все – вредное.
1310222
Обсудить 1
Михаил ПолуэктовсонОткрытия - РИА НаукаПервый МГМУ имени СеченоваРоссия
Рекомендуем
Отказ от алкоголя
Ученые выяснили, что восстанавливает печень при употреблении алкоголя
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге заявили о "капитуляции" перед США из-за Nord Stream 2
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Помощник Лужкова рассказал подробности смерти экс-политика
Строительство газопровода Северный поток — 2
В Германии оценили возможные санкции США против "Северного потока — 2"
Девушка заснула
Ученые рассказали об опасности дневного сна
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
На авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" возник пожар
Золото
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова
Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти Лужкова
Открытая пивная банка
Ученые рассказали, как правильно открывать банку с пивом
Вид Омска
Омск в апреле примет молодежные Дельфийские игры
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа
В "Газпром-медиа" объяснили, почему убрали "Слугу народа" из эфира ТНТ
Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота Адмирал Кузнецов в плавучем доке
Число пострадавших при пожаре на "Адмирале Кузнецове" выросло до трех
Военные корабли в бухте Севастополя
The National Interest назвал самые мощные флоты в мире
Заседание Верховной рады Украины
Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:05Трутнев назвал главную задачу нового руководителя ЕАО
19:58Харви Вайнштейну проведут операцию на спине
19:57Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел
19:55Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:45В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
19:24Лукашевич сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе
19:21Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией
19:14На Украине заявили, что продолжают поиски заказчиков убийства Шеремета
19:07Медведев встретился с врио губернаторов ЕАО и Иркутской области
19:06Где выиграть бриллиант: в Москве проходят "Дни Дальнего Востока"
19:00Глава МЧС пожелал врио главы Иркутской области сил и энергии
18:59В Германии вступили в силу поправки к Газовой директиве ЕС
Лента новостейМолния