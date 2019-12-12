СК возбудил дело после обнаружения человеческих останков в Якутске

"По данному факту следственным отделом по городу Якутску СУСК России по республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - отмечает Дворецкая.

В настоящее время назначен ряд экспертных исследований, которые помогут установить личность погибшего и причину его смерти.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что под зданием бывшего общежития якутского колледжа культуры и искусств обнаружен расчлененный труп человека. Восьмого декабря следователи начали проверку по данному факту.