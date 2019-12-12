Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-12T11:26+0300
https://ria.ru/20191212/1562304372.html
СК возбудил дело после обнаружения человеческих останков в Якутске
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

СК возбудил дело после обнаружения человеческих останков в Якутске

11:26 12.12.2019
329
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ЯКУТСК, 12 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения человеческих останков под многоквартирным домом в городе Якутске, сообщает старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.
"По данному факту следственным отделом по городу Якутску СУСК России по республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - отмечает Дворецкая.
В настоящее время назначен ряд экспертных исследований, которые помогут установить личность погибшего и причину его смерти.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что под зданием бывшего общежития якутского колледжа культуры и искусств обнаружен расчлененный труп человека. Восьмого декабря следователи начали проверку по данному факту.
001001
Обсудить 0
Следственный комитет РФРоссияЯкутияЯкутскПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции Салават Галеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
Дети в детском саду
На Урале заведующую детсада оштрафовали из-за сбежавшего ребенка
Прокуратура
В Челябинске будут судить напавшего на женщину в подъезде мужчину
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
В РПЦ оценили решение суда по делу девочки, жившей в больнице пять лет
Полиция
В Петербурге главу христианского фонда заподозрили в попытке убийства
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве СК задержал подозреваемого в убийстве студентки РУДН
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК возбудил дело после смерти заключенного в колонии-поселении в Югре
Капельницы
Студент ВШЭ впал в кому на занятиях, сообщили СМИ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя
Путин посетит церемонию прощания с Лужковым
Ижевск
В Ижевске у пробывшего пять дней с умершей мамой мальчика нашлась тетя
Золото
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Башкирии СК выяснит, почему ребенок не получал необходимый препарат
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
В Югре заключенный умер в колонии-поселении
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал флота Советского Союза Кузнецов
Во время пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" пропал рабочий
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Дагестане четырех женщин заподозрили в купле-продаже ребенка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:05Трутнев назвал главную задачу нового руководителя ЕАО
19:58Харви Вайнштейну проведут операцию на спине
19:57Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел
19:55Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:45В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
19:24Лукашевич сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе
19:21Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией
19:14На Украине заявили, что продолжают поиски заказчиков убийства Шеремета
19:07Медведев встретился с врио губернаторов ЕАО и Иркутской области
19:06Где выиграть бриллиант: в Москве проходят "Дни Дальнего Востока"
19:00Глава МЧС пожелал врио главы Иркутской области сил и энергии
18:59В Германии вступили в силу поправки к Газовой директиве ЕС
Лента новостейМолния