СК возбудил дело после обнаружения человеческих останков в Якутске

ЯКУТСК, 12 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения человеческих останков под многоквартирным домом в городе Якутске, сообщает старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.
"По данному факту следственным отделом по городу Якутску СУСК России по республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - отмечает Дворецкая.
В настоящее время назначен ряд экспертных исследований, которые помогут установить личность погибшего и причину его смерти.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что под зданием бывшего общежития якутского колледжа культуры и искусств обнаружен расчлененный труп человека. Восьмого декабря следователи начали проверку по данному факту.