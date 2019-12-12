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2019-12-12T11:24+0300
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Глава Хакасии объявил 31 декабря выходным днем
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РИА Новости

Глава Хакасии объявил 31 декабря выходным днем

11:24 12.12.2019
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© РИА Новости / Александр Колбасов / Перейти в фотобанкГлава Республики Хакасия Валентин Коновалов
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов
© РИА Новости / Александр Колбасов
Перейти в фотобанк
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 12 дек - РИА Новости. Глава Хакасии Валентин Коновалов подписал постановление о переносе выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ранее подобное решение уже приняли несколько регионов РФ.
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"Глава Хакасии Валентин Коновалов сегодня подписал постановление о переносе выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря. Отдыхать в последний день года будут госслужащие, работники республиканских государственных учреждений и предприятий, находящихся в ведении исполнительных органов власти. Кроме того, руководитель региона рекомендовал иным государственным органам республики и органам местного самоуправления также сделать предпраздничный день 31 декабря выходным", - говорится в сообщении.
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным днем, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной день на 31 декабря постановлением правительства. Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных днях на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель.
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Согласно законодательству, 31 декабря можно будет уйти с работы на час раньше, так как после него идет нерабочий праздничный день. Первый рабочий день в следующем году выпадает на четверг, 9 января.
Во вторник, 10 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днем, но признал, что для принятия решения времени мало.
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Новый год—2020Валентин КоноваловЛДПРГосдума РФВладимир ПутинХакасияРоссияОбщество
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