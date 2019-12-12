Глава Хакасии объявил 31 декабря выходным днем

"Глава Хакасии Валентин Коновалов сегодня подписал постановление о переносе выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря. Отдыхать в последний день года будут госслужащие, работники республиканских государственных учреждений и предприятий, находящихся в ведении исполнительных органов власти. Кроме того, руководитель региона рекомендовал иным государственным органам республики и органам местного самоуправления также сделать предпраздничный день 31 декабря выходным", - говорится в сообщении.