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Новый год—2020
2019-12-12T11:13+0300
https://ria.ru/20191212/1562303849.html
Эксперты подсчитали, насколько вырос новогодний бюджет россиян
https://cdn22.img.ria.ru/images/78781/35/787813589_0:118:2000:1243_1036x0_80_0_0_c8503590f97a43fa0d8a57f8054ffce6.jpg
РИА Новости

Эксперты подсчитали, насколько вырос новогодний бюджет россиян

11:12 12.12.2019 (обновлено: 11:13 12.12.2019)
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© Fotolia / RTimagesНовогодние подарки
Новогодние подарки
© Fotolia / RTimages
Новогодние подарки . Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Средний житель России готов к тратам в связи с предстоящим Новым годом в размере 19,3 тысячи рублей, что на 14% больше по сравнению с праздником год назад (16,9 тысячи), говорится в исследовании потребительских расходов "Новый год и Рождество - 2020" компании Deloitte.
При этом, исходя из этих результатов, основной прирост приходится на подарки - доля затрат на них в структуре "новогоднего бюджета" среднестатистического россиянина увеличилась до 46% с 42%. И по этому показателю он практически сравнялся с жителями других стран Европы, где на подарки приходится половина такого бюджета, говорится в исследовании.
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Традиционными подарками в России считаются шоколад и косметика, также констатирует Deloitte, но в списке наиболее желанного преобладают путешествия, смартфоны, парфюмерия, да и просто деньги.
Также анализ показал практичность и "продвинутость" жителей России - 85% считают, что покупка подарков в интернет-магазинах сэкономит им время и лишь 4% не совершают покупок в интернете.
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Новый год—2020DeloitteРоссияОбщество
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