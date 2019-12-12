Эксперты подсчитали, насколько вырос новогодний бюджет россиян

При этом, исходя из этих результатов, основной прирост приходится на подарки - доля затрат на них в структуре "новогоднего бюджета" среднестатистического россиянина увеличилась до 46% с 42%. И по этому показателю он практически сравнялся с жителями других стран Европы, где на подарки приходится половина такого бюджета, говорится в исследовании.