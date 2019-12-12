Эксперты подсчитали, насколько вырос новогодний бюджет россиян

При этом, исходя из этих результатов, основной прирост приходится на подарки - доля затрат на них в структуре "новогоднего бюджета" среднестатистического россиянина увеличилась до 46% с 42%. И по этому показателю он практически сравнялся с жителями других стран Европы, где на подарки приходится половина такого бюджета, говорится в исследовании.
Традиционными подарками в России считаются шоколад и косметика, также констатирует Deloitte, но в списке наиболее желанного преобладают путешествия, смартфоны, парфюмерия, да и просто деньги.
Также анализ показал практичность и "продвинутость" жителей России - 85% считают, что покупка подарков в интернет-магазинах сэкономит им время и лишь 4% не совершают покупок в интернете.