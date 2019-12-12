Глава Мордовии поручил главам районов ликвидировать долги по зарплате

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек — РИА Новости. Глава Мордовии Глава Мордовии Владимир Волков назвал ключевой задачей для глав районов ликвидацию задолженности по зарплате, сообщает пресс-служба правительства республики.

Глава Мордовии провел совещание с главами муниципальных районов республики и города Саранска, где обсудили финансовые обязательства республики и реализацию национальных проектов.

"Одна из ключевых задач, которая должна быть решена до конца года, - это ликвидация задолженности по зарплате во всех организациях, финансируемых из регионального и муниципальных бюджетов. В том числе - на предприятиях сферы ЖКХ. Это касается и выплат социальных пособий всем льготным категориям. Нам удалось привлечь в бюджет республики дополнительно около 4 миллиардов рублей – из федерального бюджета и других источников. И это только те средства, которые мы направим на решение социальных вопросов", - сказал глава Мордовии.

Он подчеркнул, что средства на выполнение социальных обязательств имеются в полном объеме, они будут поступать в республику до конца декабря. Задача правительства и руководителей районов - четко выстроить работу на всех уровнях, чтобы все выплаты незамедлительно дошли до получателей. За каждый день задержки по выплате заработной платы работники бюджетной сферы получат компенсацию. "Мы приняли решение начислить пени по задержанным зарплатам. Теперь предстоит большая работа с министерством финансов. Тем, кому зарплату задерживали, нужно отдать пени, как это положено по законодательству. Это наша обязанность перед людьми", - сказал Волков.

Также на совещании обсуждались вопросы софинансирования из регионального бюджета мероприятий нацпроектов, реализуемых совместно с федеральным бюджетом, а также проектов в сельском хозяйстве. Как подчеркнул глава республики, средства на эти цели заложены в полном объеме, никаких срывов здесь быть не должно, нужна только четкая и предметная работа.