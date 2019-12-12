Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-12T11:02+0300
https://ria.ru/20191212/1562303439.html
СК возбудил дело после смерти заключенного в колонии-поселении в Югре
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

СК возбудил дело после смерти заключенного в колонии-поселении в Югре

11:02 12.12.2019
383
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после смерти заключенного в колонии-поселении в Сургуте (ХМАО), сообщили журналистам в региональном следственном управлении СК РФ.
Ранее в окружном УФСИН рассказали РИА Новости, что 10 декабря в лечебном исправительном учреждении №17 было обнаружено тело заключенного. Служба проводит проверку, выясняются причины случившегося.
"Для установления всех обстоятельств произошедшего... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". В настоящее время допрашиваются работники исправительного учреждения, лица, отбывающие наказание", - сообщили в СУСК.
По словам представителям ведомства, проверяются все версии произошедшего, будут назначены генетическая и медико-криминалистическая экспертизы. Кроме того, в рамках расследования следователи планируют оценить действия или бездействие сотрудников исправительного учреждения, отвечающих за безопасность в колонии.
Тюремная камера
2 декабря, 13:05
На Ставрополье заключенные избили сотрудника исправительной колонии
010100
Обсудить 0
Следственный комитет РФСургутРоссияХанты-МансийскПроисшествия
Рекомендуем
Молоток судьи
Суд продлил арест фигурантам дела об избиении до смерти в Красноярске
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Краснодарская прокуратура проверит причины пожара в школьном автобусе
Женщина с пультом
Жительница Ямала отдала четыре миллиона рублей за "снятие порчи"
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
В Югре заключенный умер в колонии-поселении
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Комсомольске-на-Амуре задержали подростка за "минирование" школы
Прокуратура
В Челябинске будут судить напавшего на женщину в подъезде мужчину
Сотрудник полиции Салават Галеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве СК задержал подозреваемого в убийстве студентки РУДН
Сотрудник полиции
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве девочки в 2011 году
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Архангельской области два человека погибли в ДТП с микроавтобусом
Статуя Фемиды в суде
Хабаровскую художницу оштрафовали за пропаганду ЛГБТ среди детей
Житель Екатеринбурга Алексей Александров, обвиняемый в убийстве Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой, в зале Ленинского районного суда Екатеринбурга
Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух девушек в Екатеринбурге
Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота Адмирал Кузнецов
Площадь пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" достигла 120 "квадратов"
Выставка Секретики: копание в советском андерграунде. 1966–1985 в Москве
Выставка о советском андерграунде открылась в "Гараже"
Золото
В Амурской области осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:19В Сочи четыре человека погибли при столкновении двух иномарок
20:05Трутнев назвал главную задачу нового руководителя ЕАО
19:58Харви Вайнштейну проведут операцию на спине
19:57Аваков допустил, что уйдет в отставку после резонансных дел
19:55Моралес заявил, что продолжит борьбу за права угнетенных
19:50Лукашевич призвал к законодательному закреплению "формулы Штайнмайера"
19:47В ЦИК назвали дату выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
19:45В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета
19:38Лукашевич призвал подготовить доклад о жертвах обстрелов в Донбассе
19:33Комиссия МЧС проверит выплаты пострадавшим от паводка в Приангарье
19:33В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
19:31Аэропорт Сочи готов создать комнаты для курения
19:30В Оренбуржье пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
19:28Зеленский отметил прогресс в расследовании убийства Шеремета
19:24Лукашевич сообщил о нарушениях режима тишины в Донбассе
19:21Парламент Ливии попросил ООН не признавать меморандум с Турцией
19:14На Украине заявили, что продолжают поиски заказчиков убийства Шеремета
19:07Медведев встретился с врио губернаторов ЕАО и Иркутской области
19:06Где выиграть бриллиант: в Москве проходят "Дни Дальнего Востока"
19:00Глава МЧС пожелал врио главы Иркутской области сил и энергии
Лента новостейМолния