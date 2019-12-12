СК возбудил дело после смерти заключенного в колонии-поселении в Югре

"Для установления всех обстоятельств произошедшего... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". В настоящее время допрашиваются работники исправительного учреждения, лица, отбывающие наказание", - сообщили в СУСК.

По словам представителям ведомства, проверяются все версии произошедшего, будут назначены генетическая и медико-криминалистическая экспертизы. Кроме того, в рамках расследования следователи планируют оценить действия или бездействие сотрудников исправительного учреждения, отвечающих за безопасность в колонии.