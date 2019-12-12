В Одесской области закроют четыре школы после пожара в колледже

КИЕВ, 12 дек – РИА Новости. Четыре школы закроют в Овидиопольском районе Одесской области Украины из-за нарушений пожарной безопасности после пожара в одесском колледже, сообщила в четверг пресс-служба районной администрации.
По данным пресс-службы, официально по четырем учебным заведениям района имеется решение суда о закрытии в связи с нарушением норм противопожарной безопасности. Районная администрация подготовила проектные документы и экспертизы, по предварительным подсчетам, на приведение одной школы к нормам необходимо 2-3 миллиона гривен (85-127 тысяч долларов).
"Таких средств в бюджете Овидиопольского района нет. Самостоятельно решить данную проблему невозможно. Поэтому на совещании решено закрыть и прекратить учебный процесс с 16 декабря в Марьяновской и Калаглийской средних образовательных школах, Великодолинской гимназии и Великодолинской школе", - цитирует сообщение пресс-службы агентство УНИАН.
В Одесском колледже экономики 4 ноября произошел пожар, 16 человек погибли и 30 пострадали. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает три версии возгорания - неисправность электрооборудования, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.