В Одесской области закроют четыре школы после пожара в колледже

По данным пресс-службы, официально по четырем учебным заведениям района имеется решение суда о закрытии в связи с нарушением норм противопожарной безопасности. Районная администрация подготовила проектные документы и экспертизы, по предварительным подсчетам, на приведение одной школы к нормам необходимо 2-3 миллиона гривен (85-127 тысяч долларов).