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В Одесской области закроют четыре школы после пожара в колледже
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РИА Новости

В Одесской области закроют четыре школы после пожара в колледже

11:00 12.12.2019 (обновлено: 11:01 12.12.2019)
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© Depositphotos / Syda_ProductionsУрок в школе
Урок в школе
© Depositphotos / Syda_Productions
Урок в школе. Архивное фото
КИЕВ, 12 дек – РИА Новости. Четыре школы закроют в Овидиопольском районе Одесской области Украины из-за нарушений пожарной безопасности после пожара в одесском колледже, сообщила в четверг пресс-служба районной администрации.
По данным пресс-службы, официально по четырем учебным заведениям района имеется решение суда о закрытии в связи с нарушением норм противопожарной безопасности. Районная администрация подготовила проектные документы и экспертизы, по предварительным подсчетам, на приведение одной школы к нормам необходимо 2-3 миллиона гривен (85-127 тысяч долларов).
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"Таких средств в бюджете Овидиопольского района нет. Самостоятельно решить данную проблему невозможно. Поэтому на совещании решено закрыть и прекратить учебный процесс с 16 декабря в Марьяновской и Калаглийской средних образовательных школах, Великодолинской гимназии и Великодолинской школе", - цитирует сообщение пресс-службы агентство УНИАН.
В Одесском колледже экономики 4 ноября произошел пожар, 16 человек погибли и 30 пострадали. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает три версии возгорания - неисправность электрооборудования, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.
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Пожар в одесском колледжеУНИАНВладимир ЗеленскийОдессаКиевУкраинаВ мире
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