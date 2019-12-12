В Москве СК задержал подозреваемого в убийстве студентки РУДН

Согласно данным следствия, днем 10 декабря в квартире жилого дома на улице Академика Виноградова было обнаружено тело девушки 1998 года рождения, завернутое в одеяло.

В пресс-службе РУДН РИА Новости сообщили, что погибшая училась у них на филологическом факультете.

"В настоящее время задержан подозреваемый, находившийся в квартире погибшей. С ним проводится ряд следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего", - заявила Иванова.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что причина смерти девушки станет известна после вскрытия, внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Он также рассказал, что вместе со студенткой в момент смерти мог быть ее молодой человек, следователи ищут его, чтобы допросить.