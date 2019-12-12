В Москве СК задержал подозреваемого в убийстве студентки РУДН

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Московские следователи задержали подозреваемого в убийстве студентки филологического факультета РУДН, сообщает в четверг старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
Согласно данным следствия, днем 10 декабря в квартире жилого дома на улице Академика Виноградова было обнаружено тело девушки 1998 года рождения, завернутое в одеяло.
В пресс-службе РУДН РИА Новости сообщили, что погибшая училась у них на филологическом факультете.
"В настоящее время задержан подозреваемый, находившийся в квартире погибшей. С ним проводится ряд следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего", - заявила Иванова.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что причина смерти девушки станет известна после вскрытия, внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Он также рассказал, что вместе со студенткой в момент смерти мог быть ее молодой человек, следователи ищут его, чтобы допросить.