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2019-12-12T10:51+0300
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Власти Чукотки не собираются отстреливать окруживших село медведей
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РИА Новости

Власти Чукотки не собираются отстреливать окруживших село медведей

10:50 12.12.2019 (обновлено: 10:51 12.12.2019)
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© Фото : пресс-служба WWF РоссииМедведи рядом с поселком Рыркайпий доедают тушу моржа
Медведи рядом с поселком Рыркайпий доедают тушу моржа
© Фото : пресс-служба WWF России
Медведи рядом с поселком Рыркайпий доедают тушу моржа
ВЛАДИВОСТОК, 12 дек - РИА Новости. Власти Чукотки не рассматривают вопрос отстрела белых медведей, которые массово бродят у села Рыркайпий из-за позднего становления льда, сообщает правительство региона.
Слишком теплая погода и отсутствие льда на побережье привели к тому, что около 60 белых медведей не могли покинуть окрестности села Рыркайпий. Патрули объезжают поселок, дежурят около детского сада и школы. Все общественные мероприятия в поселке отменены. В прошлом году у села бродили 28 медведей. В среду руководитель сельского "Медвежьего патруля" Татьяна Миненко рассказала, что больше половины белых медведей ушли от населенного пункта.
"Волнующий общественность вопрос об отстреле белых медведей не рассматривается, так как белый медведь занесен в красные книги Российской Федерации и Чукотского автономного округа, и его несанкционированное изъятие запрещено законом", - говорится в сообщении.
Также власти отмечают, что создана группа, в которую вошли госохотинспекторы, ученые-биологи – специалисты по белому медведю, чтобы на месте оценить ситуацию и принять соответствующие решения. Но из-за непогоды группа уже несколько дней не может вылететь в село Рыркайпий.
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По информации администрации села и специалистов "Медвежьего патруля", большинство медведей находится в хорошем физическом состоянии. При этом вероятность заходов зверей в село сохраняется.
Рыркайпий - национальное чукотское село в Иультинском районе. Расположено у мыса Кожевникова, который считается "медвежьим" местом: с 2007 года из-за глобальных климатических изменений практически каждую осень на нем формируется самое западное лежбище тихоокеанских моржей, порой их число достигает десятков тысяч. Это привлекает белых медведей, они могут надолго задерживаться рядом с селом. В конце сентября этого года несколько тысяч моржей заняли восточное побережье мыса Кожевникова.
Илья Мордвинцев, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук
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ЧукоткаРоссияИультинский районОбщество
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