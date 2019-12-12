Студент ВШЭ впал в кому на занятиях, сообщили СМИ

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Студента третьего курса Высшей школы экономики увезли в реанимацию прямо с занятий. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в оперативных службах.
"Сокурсница пациента рассказала, что в аудитории вуза на улице Шаболовке он положил голову на стол и как будто уснул. Когда парня стали будить, он не просыпался, и тогда девушка вызвала скорую помощь", — пояснил источник.
Студента госпитализировали. У него диагностировали кому неясной этиологии. На данный момент он остается в реанимации.
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