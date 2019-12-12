В Архангельской области два человека погибли в ДТП с микроавтобусом

МУРМАНСК, 12 дек – РИА Новости. Два человека погибли, четверо госпитализированы после столкновения микроавтобуса с припаркованным на обочине "Камазом" в Холмогорском районе Архангельской области, сообщили РИА Новости в региональном ГИБДД.
"В четверг около 8.00 на 1047 километре дороги М-8 Холмогорского района микроавтобус Mercedes с пассажирами столкнулся с "Камазом" с прицепом, который был припаркован на обочине. Два человека погибли на месте, еще четверо получили травмы", - сообщил собеседник агентства.
Тяжесть травм уточняется, все они госпитализированы. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, экстренных служб, обстоятельства аварии устанавливаются.