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В Архангельской области два человека погибли в ДТП с микроавтобусом
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РИА Новости

В Архангельской области два человека погибли в ДТП с микроавтобусом

10:48 12.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 12 дек – РИА Новости. Два человека погибли, четверо госпитализированы после столкновения микроавтобуса с припаркованным на обочине "Камазом" в Холмогорском районе Архангельской области, сообщили РИА Новости в региональном ГИБДД.
"В четверг около 8.00 на 1047 километре дороги М-8 Холмогорского района микроавтобус Mercedes с пассажирами столкнулся с "Камазом" с прицепом, который был припаркован на обочине. Два человека погибли на месте, еще четверо получили травмы", - сообщил собеседник агентства.
Тяжесть травм уточняется, все они госпитализированы. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, экстренных служб, обстоятельства аварии устанавливаются.
Фотографии с места ДТП из материалов дела
08:00
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Архангельская областьМурманскХолмогорский районПроисшествия
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