В Архангельской области два человека погибли в ДТП с микроавтобусом

"В четверг около 8.00 на 1047 километре дороги М-8 Холмогорского района микроавтобус Mercedes с пассажирами столкнулся с "Камазом" с прицепом, который был припаркован на обочине. Два человека погибли на месте, еще четверо получили травмы", - сообщил собеседник агентства.