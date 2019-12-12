Правительство урезало почти на треть квоту на иностранных работников

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Правительство определило потребность в иностранных работниках на следующий год, утвердив квоту почти в 105 тысяч приглашений на въезд и разрешений на работу, следует из документа на сайте правительства.

Квота на этот год была определена в 144 583 человека, по сравнению с 2018-м ее снизили примерно на 20 процентов. Число разрешений на 2020 год снизилось еще более чем на четверть — 104 993 человека, 72,6 процента от квоты, установленной на этот год.

"В этом же размере определена квота на выдачу приглашений на въезд в Россию и разрешений на работу для иностранных граждан", — говорится в справке к документу.

Уточняется, что 96,5 процента потребности составляют квалифицированные иностранные работники. Как отмечают в кабмине, это поможет в реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе таких, как строительство космодрома Восточный, газопровода "Сила Сибири", Западно-Сибирского нефтехимического комплекса глубокой переработки углеводородного сырья в полиолефины.

По данным Минтруда, в 2020 году потребность в сотрудниках, занятых на горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах составляет 29,9 тысячи, в квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий — 19,6 тысячи, в рабочих металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности — 11,5 тысячи. Кроме того, в Россию смогут пригласить 2,7 тысячи водителей и машинистов подвижного оборудования, 6,8 тысячи операторов, аппаратчиков, машинистов и слесарей-сборщиков стационарного оборудования и 1,3 тысячи продавцов, натурщиков и демонстраторов одежды.